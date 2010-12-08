روزی هزار دلار جریمه برای بازیکن غایب استقلال/ کارمند دولت نیستیم!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حاشیه تمرین عصر چهارشنبه این تیم گفت: گروه ما در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به هیچ عنوان آسان نیست. النصر عربستان یکی از بهترین تیم‌های عربی است و با شرایطی که بر جدول گروه ما حاکم است، احتمال حضور السد قطر نیز در این گروه وجود دارد.

وی افزود: به اعتقاد من گروه‌های دیگر نیز مشکل هستند. با توجه به اینکه کشورهای عربی از بازیکنان خارجی زیادی استفاده می کنند، همیشه سعی کرده‌اند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با نفرات خارجی که به خدمت می گیرند، بتوانند حرف‌های زیادی در این رقابت‌ها داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران ابراز امیدواری کرد تمامی تیم‌های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با قدرت حضور پیدا کنند و افزود: امیدوارم تمامی تیمهای ایرانی به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند و قدرت فوتبال ایران را به کشورهای دیگر نشان دهند. در این دوره از مسابقات قدرتها تقسیم بندی شده است و هیچ کدام از تیمها از امروز نمی تواند این تفکر را داشته باشد که از گروه خود صعود می کند.

مظلومی با اشاره به برنامه مدون باشگاه استقلال برای حضور پرقدرت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما از همین امروز برنامه دقیق خود را برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده کرده‌ایم و می خواهیم برخلاف دو سال گذشته که نتوانستیم به مراحل نهایی صعود کنیم در این دوره از مسابقات به عنوانی شایسته دست یابیم. البته باید بگویم در دوره‌های قبل بدشانسی باعث عدم صعود استقلال به مراحل نهایی پیکارهای آسیایی شد.

وی در خصوص دیدار روز جمعه استقلال مقابل شهرداری تبریز گفت: ما دیدار بسیار سختی را مقابل شهرداری تبریز خواهیم داشت. مطمئنا شهرداری برای کسب امتیاز به تهران خواهد آمد و بازیکنان این تیم با جسارت و شجاعت تمام مقابل استقلال به میدان می‌رود. ما باید سه امتیاز این دیدار را از آن خود کرده و موقعیت‌مان را در صدر جدول بهبود بخشیده تا بتوانیم با روحیه‌ای بهتر به دیدارهای آینده فکر کنیم. هرچند که بازهم عده‌ای می گویند تیم استقلال با شانس پیروز شد!

سرمربی از آمادگی تیمش برای دیدار با شهرداری تبریز یاد کرد و در خصوص احتمال لغو این بازی گفت: واقعا نمی دانم چه بگویم. ما در این هوا تمرین می کنیم، پس چطور نمی توانیم بازی کنیم. اگر شرایط واقعا حاد است به ما اعلام کنند که کلا تمرینات را تعطیل کنیم. ما کارمند دولت نیستیم که یک روز تعطیل شود و در خانه بمانیم و فردا مجددا سر کار خود بازگردیم. سازمان لیگ باید قاطعانه در این خصوص تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: من نمی توانم این هفته تمرینات را تعطیل کنم و هفته آینده که هوا خوب شد و آلودگی از بین رفت به بازیکنان بگویم فلان روز بازی داریم. ما هر روز در این هوا تمرین می کنیم و می توانیم 90 دقیقه روز جمعه مقابل شهرداری بازی کنیم. هواداران از ما برد می خواهند به آلودگی هوا کار ندارند.

مظلومی در خصوص حوار ملا محمد، بازیکن عراقی تیم فوتبال استقلال گفت: این بازیکن قرار بود از امروز در تمرینات ما حضور پیدا کند اما مدیربرنامه‌های وی اعلام کرد که بلیت او برای پنجشنبه اوکی شده و او روز پنجشنبه به تهران می آید.

وی افزود: ما طوری با ملامحمد قرارداد بسته‌ایم که حق غیبت نخواهد داشت و او به ازای هر غیبت هزار دلار از رقم قراردادش کم می شود. ما براساس بازی‌ها و تمریناتی که حوار انجام می دهد به او پول می دهیم. هر بازیکنی که در تمرین ها غیبت کند و یا با تاخیر خود را به تمرینات برساند مشمول جریمه خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خاتمه تصریح کرد: میلاد زنیدپور به جمع ما اضافه نمی شود. با توجه به حضور ملامحمد، محسن یوسفی و جواد شیرزاد مشکل ما در جناح چپ برطرف شده و نیازی به بازیکن جدید نداریم.