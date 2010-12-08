151 مبلغ به مناطق مختلف شهری و روستایی کرمانشاه اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل حسینی مقدم بعداز ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: علاوه براعزام این تعداد مبلغ، 50 مبلغ بومی دیگر نیز که ساکن مناطق موقوفه نشین هستند، در ایام محرم در محل موقوفات حضور خواهند یافت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: همچنین در دهه اول محرم 280 جلسه روضه خوانی و سخنرانی نیز در موقوفات استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طرح "بصیرت عاشورایی" با هدف آگاه سازی مردم در مقابله با فتنه گران در خصوص واقعه حرمت شکنی عاشورای سال گذشته، در نهم دی ماه در استان برگزار می شود، گفت: در دو ماه محرم و صفر با همکاری سازمان آموزش وپرورش این طرح در سطح دبیرستان های شهر کرمانشاه اجرا می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در این طرح مجموعه ای از فعالیت های هنری، مقاله، سخنرانی و برگزاری نمایشگاه و پخش کلیپ های متناسب دیده شده که به تناسب در محیط های آموزشی کرمانشاه ارائه می شود.

مراسم شیرخوارگان حسینی در مسجد بروجردی کرمانشاه برگزار می شود

حجت الاسلام والمسلمین حسینی مقدم با اشاره به دیگر برنامه های ویژه دهه اول ماه محرم گفت: از دیگر برنامه های ویژه این دهه برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) همزمان در سراسر کشور در کرمانش است که این برنامه در روز جمعه هفته جاری در مسجد آیت اله بروجردی برگزارمی شود.

کنگره امام حسن عسکری (ع) در کرمانشاه برگزار می شود

رئیس اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه فراخوان کنگره امام حسن عسکری (ع) از دیروز آغاز شده ، افزود: این کنگره در روز24بهمن ماه جاری همزمان با آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: از آثار برگزیده این کنگره بدون محدودیت تعدادمقالات برتر در روز برگزاری تجلیل خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی مقدم با اشاره به محویت برگزاری این کنگره اظهار داشت: این کنگره در سه محور،سیره علمی و عملی امام حسن عسکری(ع)،اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان امام حسن عسکری(ع) وتبیین وجوه مشترک جریان های ضد ولایت از امام حسن عسکری(ع) تاذ عصر حاضر برگزار می شود.

رئیس اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این کنگره به شکل سراسری در بخش های مختلف برگزار می شود.