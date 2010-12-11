  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

آلبوم موسیقی عاشورایی منتشر شد

آلبوم موسیقی عاشورایی منتشر شد

آلبوم موسیقی عاشورایی با عنوان "پرده عشاق" توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران باز تولید و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت موسیقی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با آغازمراسم عزاداری ماه محرم و صفر و در راستای ارائه الگوی مناسب از شیوه‌های مختلف مدیحه سرایی به شیفتگان حضرت امام حسین (ع) اقدام به باز تولید آلبوم عاشورایی "پرده عشاق" کرده است.

این اثر خلاصه‌ای از گردآوری 400 ساعت از آثار مداحان صاحب سبک و قدیمی تهران است که پس از پالایش صوتی و محتوایی، در قالب 8 لوح فشرده صوتی به مدت 8 ساعت و 15 دقیقه در مجموعه "پرده عشاق" همراه با کتاب راهنما در شمارگان 5 هزار نسخه در هفته جاری ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است 10هزار نسخه از این مجموعه برای اولین بار در سال 1385 با حضور مسئولان و صاحب ‌نظران و مداحان پیشکسوت تهران رونمایی شد.

کد مطلب 1206960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها