آلبوم موسیقی عاشورایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت موسیقی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با آغازمراسم عزاداری ماه محرم و صفر و در راستای ارائه الگوی مناسب از شیوه‌های مختلف مدیحه سرایی به شیفتگان حضرت امام حسین (ع) اقدام به باز تولید آلبوم عاشورایی "پرده عشاق" کرده است.

این اثر خلاصه‌ای از گردآوری 400 ساعت از آثار مداحان صاحب سبک و قدیمی تهران است که پس از پالایش صوتی و محتوایی، در قالب 8 لوح فشرده صوتی به مدت 8 ساعت و 15 دقیقه در مجموعه "پرده عشاق" همراه با کتاب راهنما در شمارگان 5 هزار نسخه در هفته جاری ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است 10هزار نسخه از این مجموعه برای اولین بار در سال 1385 با حضور مسئولان و صاحب ‌نظران و مداحان پیشکسوت تهران رونمایی شد.