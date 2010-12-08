کارگاه هم اندیشی برای بازاریابی محصولات ارگانیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به توجه تولید کنندگان به کشاورزی پایدار با استفاده از رویکرد IPM (مدیریت غیر شیمیایی تولید محصولات کشاورزی)، پروژه های مختلفی با حمایت FAO (سازمان خاروبار جهانی)، وزارت کشاورزی و نیز کشاورزان در استانهای مختلف در این زمینه اجرایی شده است.



سازمان تحقیقات گیاه پزشکی در این راستا اقدام به برگزاری کارگاه هم اندیشی برای بازاریابی محصولات IPM (محصولات ارگانیک) در روزهای 20 و 21 آذر ماه جاری کرده است.

شناسایی، مستندسازی و انتقال تجربیات مختلف تولید کنندگان IPM در بازاریابی و فروش محصولات خود، شناخت بازار محصولات سالم در ایران، انتخاب راهبردهای مناسب بازاریابی برای دستیابی به فروش پایدار با حاشیه سود و توجیه اقتصادی مناسب و کمک به ایجاد ظرفیت های مناسب بازاریابی و فروش برای توسعه کسب و کار تشکل IPM از محورهای این کارگاه آموزشی است.