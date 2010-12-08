قاچاق مواد مخدر صنعتی به مرز هشدار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار حمید رضا حسین آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان کرمان گفت: تغییر ذائقه مصرف کنندگان از مواد کم خطر نظیر تریاک به مواد خطرناک مثل شیشه و کراک تهدیدی جدی برای جوانان و مصرف کنندگان مواد کشور است و تولیدکنندگان و قاچاقچیان آن نیز به دلیل خلا قانونی به راحتی از دام مجازات رها می شوند.

350 زندانی ایرانی به جرم قاچاق شیشه در زندانهای جنوب شرق آسیا

وی تصریح کرد: متاسفانه مسئله دیگر در بحث شیشه آمار قاچاقچیانی است که از ایران در زندانهای کشورهای آسیای جنوب شرقی وجود دارد.

حسین آبادی تصریح کرد: حدود 350 نفر از اتباع ایرانی در زندانهای مالزی ، تایلند و اندونزی به سر می برند در حالی که در کشور ما علیرغم تصویب قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتی و تایید آن توسط رهبری این قانون دو ماه است در مجمع تشخیص مصلحت است و هنوز ابلاغ نشده است.

قاچاق مواد مخدر صنعتی به مرحله نگران کننده رسیده است

وی افزود: افزایش مواد مخدر صنعتی در کشور به مرحله نگران کننده ای رسیده است به گونه ای که در هشت ماهه گذشته 852 کیلو شیشه در سراسر کشور کشف شده و 325 کیلو آن توسط پلیس در فرودگاهها در مرحله قاچاق از کشور توقیف شده است و افزایش کشفیات شیشه 44 درصد رشد داشته است و دستگیری عوامل توزیع آن نیز 15درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت: 89 کارگاه تولید شیشه نیز در این مدت متلاشی شده است که عمده کشفیات و دستگیری ها در استانهای البرز و تهران بوده است.

حسین آبادی یادآورشد: 17هزار و 59 نفر در کشور در ارتباط با قاچاق شیشه دستگیر شدند که نشان از افزایش گرایش به سمت تولید این ماده مخدرصنعتی خطرناک است.

گزارشهای پلیس در مورد شیشه به حد فریاد رسیده است

وی تصریح کرد: گزارشهای پلیس درباره شیشه تا دو سال پیش در حد گزارش عادی بود اما امروز به فریادی تبدیل شده است که قاچاق آن از ایران به مقصد دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیای شرقی حیثیت نظام را زیر سئوال برده است.

حسین آبادی ادامه داد: تصاویری که نمایندگان این کشورها در اجلاس سازمان ملل از زنان ایرانی که در این کشورها دستگیر شده بودند تکان دهنده بود و نکته تکان دهنده تر آنکه پلیس این کشورها به دنبال پروازهایی است که ایرانیها از آن برای مسافرت به این کشورها استفاده می کنند تا شکاری به دست آورده و پاداش بگیرند.

وی تاکید کرد: گزارش سالانه پلیس آمریکا در بحث مبارزه با مواد ، پلیس ایران را به عنوان سالم ترین پلیس دنیا معرفی کرده است این در حالی است که پلیس در داخل کشور برای مجازات متهمین اصلی این مواد با خلا قانونی مواجه است.

ایران خط اول مبارزه با مواد مخدر است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور از ایران به عنوان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر دنیا نام برد و گفت: تقدیم 3700 شهید مبارزه با مواد و 11هزار جانباز، ایران را به بزرگترین کشور در بحث مبارزه با مواد تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اجلاس سه جانبه بین سه کشور ایران ، پاکستان و افغانستان برای کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر گفت: به نتیجه مذاکرات و پیشنهادات این اجلاس امیدواریم.

سالانه هزار تن تریاک در ایران کشف می شود

وی همچنین یادآورشد: سالانه هزار تن کشفیات تریاک در ایران داریم و عمده کشفیات پلیس ایران کمکی به دیگر کشورها به ویژه اروپایی ها است ولی متاسفانه به دلیل مسائلی نظیر تحریمها تجهیزات و تکنولوژی جدید مبارزه با مواد که می تواند به ایران کمک زیادی بکند از سوی این کشورها در اختیار ایران قرار نمی گیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تولید مواد مخدر کشور افغانستان را نکته نگران کننده ای دانست و گفت: امسال در 17استان افغانستان که خشخاش تولید نمی شود کشت حشیش انجام شده آن هم در استانهایی که تحت حاکمیت شدید آمریکا هستند که نشان از حضور استعماری آمریکا در تولید مواد دارد.

مرزهاش شرقی طی سه ماه آینده مسدود می شوند

وی از انسداد کامل مرزهای شرقی ظرف دو تا 3 سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: هم اکنون مرزهای شرقی تا جاب در نزدیکی میرجاوه مسدود شده است و مجهز به دوربین در شب و سایر تجهیزات جدید است.

حسین آبادی یادآور شد: طی مذاکراتی که با وزارت کشور شده است اگر اعتبارات وزارت کشوردر این بحث اختصاص یابد تا دو سال آینده با انسداد کامل و 100درصدی مرزهای شرقی بخش زیادی از ورود کاروانی مواد به کشور و شرارتها را کاهش می دهد.

وی افزود: امسال برآورد سازمان ملل از برداشت حشیش افغانستان 3500تن است که تهدیدی اضافه بر تهدیدات دیگر است ، هرچند که 48 درصد مزارع تریاک افغانستان با تزریق آفتی که خودشان انجام دادند کاهش محصول داشته ولی سال قبل که تولید محصول 100درصد مزارع بوده درآمدی معادل 348 میلیون دلار وامسال که کاهش 48 درصدی در تولید دارند پیش بینی درآمد 604میلیون دلاری می شود.

12 هزار تن تریاک در انبارهای افغانستان / مرگ در کیمن معتادان

وی افزایش قیمت تریاک سر مزرعه به 220دلار را نکته نگران کننده ای دانست و گفت: 12هزار تن تریاک در انبارهای افغانستان که با قیمت 48دلار فروش می رفته اکنون به قیمت سر مزرعه به فروش می رود و این افزایش قیمت از یک سو و وجود ناخالصی های خطرناک موجود در مواد مخدر نظیر تریاک و هروئین و دیگر مواد سنتی و صنعتی از سوی دیگر در ایران آمار معتادین و مصرف کنندگانی که به مرگ نزدیک شده اند را افزایش داده است.

سردار حسین آبادی تصریح کرد: از سوی دیگر گران شدن مواد مخدر در بحث هروئین نیز افزایش تزریق های مشترک و ابتلا به بیماری های خطرناک را در پی دارد که تنها بایستی مصرف کنندگان را ضمن توصیه به ترک مواد به سمت مراکز درمانی هدایت کرد تا تحت پوشش درمانی قرار گرفته و ترک با استفاده از شربت متادون و شربت تریاک را پیش روی آنان گذاشت.

80 درصد کشفیات ایران در 8 استان صورت می گیرد

وی عمده کشفیات مواد مخدر را در هشت استان شرقی و جنوبی دانست و گفت: 80 درصد کشفیات مواد مخدر کشور در این هشت استان انجام می شود و استان کرمان یکی از استانهایی است که در کشف مواد مخدر و تلاش در جهت مبارزه با مواد جایگاه ویژه ای دارد.

این مسئول رقم کشفیات کل مواد مخدر در هشت ماهه گذشته را 276تن انواع مواد مخدر دانست و گفت: بیش از 16تن هروئین، 2تن مرفین، 211کیلو تریاک و 31 تن حشیش و 14تن انواع دیگر مواد بوده است که در طول 11ماهه گذشته هزار و 79 باند قاچاق مواد مخدر متلاشی شده و 157هزار و 900 توزیع کننده و قاچاقچی مواد توسط پلیس دستگیر شده اند.