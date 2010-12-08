  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

با حضور وزیر دادگستری؛

85 زندانی جرائم غیرعمد استان مرکزی آزاد شدند

85 زندانی جرائم غیرعمد استان مرکزی آزاد شدند

اراک - خبرگزاری مهر: 85 نفر از زندانیان مالی جرائم غیر عمد استان مرکزی با حضور وزیر دادگستری و در جریان سفر هیئت دولت آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس دادگستری استان مرکزی ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 730 میلیون و 724 هزار و 493 ریال برای این تعداد زندانی درنظر گرفته شده است.

 حجت الاسلام حکمت علی مظفری افزود: این اعتبار از سوی دولت، کمیته امداد امام خمینی (ره)، مرکز ارتباطات مردمی و ستاد دیه اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: امسال در بحث جرایم مالی غیر عمد 46 زندانی از محل ستاد دیه استان، 16 نفر ستاد دیه مرکزی، 42 نفر از اعتبارات کمیته امداد و 54 نفر از صندوق تامین خسارتهای بیمه مرکزی آزاد شده اند.

در پایان این مراسم به طور نمادین 15 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد مالی آزاد شدند.

کد مطلب 1206965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها