85 زندانی جرائم غیرعمد استان مرکزی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس دادگستری استان مرکزی ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 730 میلیون و 724 هزار و 493 ریال برای این تعداد زندانی درنظر گرفته شده است.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری افزود: این اعتبار از سوی دولت، کمیته امداد امام خمینی (ره)، مرکز ارتباطات مردمی و ستاد دیه اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: امسال در بحث جرایم مالی غیر عمد 46 زندانی از محل ستاد دیه استان، 16 نفر ستاد دیه مرکزی، 42 نفر از اعتبارات کمیته امداد و 54 نفر از صندوق تامین خسارتهای بیمه مرکزی آزاد شده اند.

در پایان این مراسم به طور نمادین 15 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد مالی آزاد شدند.