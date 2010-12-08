جایزه ادبی لوح فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: در آستانه محرم حسین (ع)، نیت خالص کردیم، قصد قربت نمودیم و احرام عشق بستیم با سرور آزادگان عالم تا با برگزاری سومین جایزه ادبی داستان لوح با عنوان "داستانهای کوتاه کوتاه عاشورایی" کوچکترین قدمی به مقدار وسع خویش برداریم در راه زنده نگاه داشتن عاشورا و درسها و عبرتها و اسراری که در آن است. قلم زدن در راه و اهداف والای انسانی امام‌مان، فرصتی است که باید مغتنم شمرد.

در ادامه از این فراخوان از نویسندگان فارسی زبان دعوت شده است تا با ارسال آثار خود ضمن شرکت در مسابقه، سهمی در این حرکت فرهنگی ایفا کنند.

هر نویسنده برای شرکت در این مسابقه می‌تواند حداکثر سه عنوان داستان کوتاه کوتاه خود را تا ساعت 24 روز جمعه 24 دی ماه به آدرس الکترونیکی دبیرخانه jashnvare@louh.com ارسال کنند.

موضوع داستانهای کوتاه کوتاه ارسال شده به دبیرخانه تا جایی که در ذیل عنوان داستان کوتاه کوتاه عاشورایی بگنجد هیچ محدودیتی ندارد.

آثار برگزیده در سومین جایزه ادبی داستان لوح با عنوان"داستانهای کوتاه کوتاه عاشورایی" تقدیر می‌شوند و از بین آثار ارسالی به این جشنواره، تعدادی از داستانهای کوتاه کوتاه انتخاب می‌شود و در مجموعه‌ای به چاپ خواهد رسید.