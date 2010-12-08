تنها یک معجزه می تواند یورو را از بحران نجات دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی نوشت: درباره وضعیت یورو این روزها مطالب زیادی گفته، نوشته و ارزیابی می شود. هرکسی این روزها در جایگاه یک کارشناس خود را وارد این عرصه کرده است.

در ادامه آمده است: به ندرت سیاستمداری است که در نقش نجات دهنده یورو به تحلیل وضعیت بحرانی آن نپرداخته باشد.هیچ روزی نمی گذرد که درباره راهکارهای جدیدی برای نجات یورو بحث هایی صورت نگیرد، اما این سخنان و راهکارها برای نجات بحران یورو نتیجه عکس داشته است.

نویسنده در ادامه افزود: بحران یورو همچنان ادامه دارد. هنوز کشور پرتغال زیر چتر نجات اتحادیه اروپا قرار نگرفته است که صدای بحران از اسپانیا، ایتالیا و بلژیک بلند می شود. این طور به نظر می رسد که هرهفته باید نگران این موضوع باشیم که یک کشور اروپایی دیگر به جمع ورشکستگان مالی بپیوندد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: یک اتحادیه ارزی به یک سیاست مالی و بودجه مناسب و معینی نیاز دارد. در این میان آرام کردن سریع بازارهای مالی با توجه به بحرانهای فعلی غیر واقع بینانه است. به این ترتیب برای نجات یورو تنها امید به وقوع یک معجزه وجود دارد.