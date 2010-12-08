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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

برادران واچوفسکی نسخه‌ای مدرن از رابین هود را می‌سازند

برادران واچوفسکی نسخه‌ای مدرن از رابین هود را می‌سازند

برادران واچوفسکی نسخه‌ای جدید از ماجراهای رابین هود را کارگردانی می‌کنند.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم که استودیوی برادران وارنر آن را تهیه می‌کند ، نسخه‌ای مدرن و شهری از افسانه رابین هود به شمار می‌رود.

برادران واچوفسکی خود فیلمنامه این پروژه را نوشته‌اند و کارگردانی آن را نیز به طور مشترک بر عهده خواهند گرفت.هر چند این دو می کوشند هیچ اطلاعی از پروژه جدیدشان به رسانه‌ها درز نکند.

اندی و لری واچوفسکی هم اکنون مرحله انتخاب بازیگر را آغاز کرده‌اند و می خواهند ویل اسمیت را برای ایفای نقش اصلی فیلم به خدمت بگیرند.

همزمان برادران واچوفسکی روی پروژه " سی ان -9" که ماجرای آن در خلال جنگ عراق می‌گذرد کار می‌کنند.این فیلم از منظر یک باستانشناس  روایت می‌شود و به موازات پیرنگ اصلی داستان عشق دو سرباز و نقشه ترور جورج بوش نیز به تصویر کشیده می‌شود.

کد مطلب 1206971

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