به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم که استودیوی برادران وارنر آن را تهیه می‌کند ، نسخه‌ای مدرن و شهری از افسانه رابین هود به شمار می‌رود.



برادران واچوفسکی خود فیلمنامه این پروژه را نوشته‌اند و کارگردانی آن را نیز به طور مشترک بر عهده خواهند گرفت.هر چند این دو می کوشند هیچ اطلاعی از پروژه جدیدشان به رسانه‌ها درز نکند.



اندی و لری واچوفسکی هم اکنون مرحله انتخاب بازیگر را آغاز کرده‌اند و می خواهند ویل اسمیت را برای ایفای نقش اصلی فیلم به خدمت بگیرند.



همزمان برادران واچوفسکی روی پروژه " سی ان -9" که ماجرای آن در خلال جنگ عراق می‌گذرد کار می‌کنند.این فیلم از منظر یک باستانشناس روایت می‌شود و به موازات پیرنگ اصلی داستان عشق دو سرباز و نقشه ترور جورج بوش نیز به تصویر کشیده می‌شود.