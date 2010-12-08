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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

ارائه خدمات 40درصد کارکنان سازمان ملی جوانان به صورت دورکار

ارائه خدمات 40درصد کارکنان سازمان ملی جوانان به صورت دورکار

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ملی جوانان اعلام کرد: بر اساس تصمیم نامه هیئت وزیران از روز شنبه بیستم آذرماه بیش از 40 درصد کارمندان این سازمان به صورت دورکاری در خانه به انجام امور محوله می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اعرابی با بیان اینکه بر اساس نامه شماره 76481/44726 مورخ 7/4/89 هیئت وزیران بیش از 40 درصد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی سازمان ملی جوانان مشمول طرح دورکاری قرار شده اند گفت: این کارکنان از روز شنبه امور محوله را در روزهای تعیین شده از منزل پیگیری می کنند.

وی افزود: در اجرای طرح دورکاری در سازمان ملی جوانان اولویت با کارکنان زن متاهل بوده است و بر اساس آن کارکنان مشمول طرح از طریق سامانه های تعریف شده در هر حوزه کاری بخشی از زمان حضور خود در سازمان را در منزل می گذرانند و از آنجا امور محوله را پیگیری می کنند.

معاون سازمان ملی جوانان نظارت براجرای صحیح و به موقع  امور محوله را لازمه اجرای بهینه طرح دورکاری دانست و گفت: سازمان ملی جوانان با اتخاذ سازوکارهای نظارتی بر فعالیت های کارکنان دورکار خود به خوبی نظارت خواهد کرد و فرد دورکار را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 
کد مطلب 1206977

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