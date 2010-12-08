ارائه خدمات 40درصد کارکنان سازمان ملی جوانان به صورت دورکار

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اعرابی با بیان اینکه بر اساس نامه شماره 76481/44726 مورخ 7/4/89 هیئت وزیران بیش از 40 درصد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی سازمان ملی جوانان مشمول طرح دورکاری قرار شده اند گفت: این کارکنان از روز شنبه امور محوله را در روزهای تعیین شده از منزل پیگیری می کنند.

وی افزود: در اجرای طرح دورکاری در سازمان ملی جوانان اولویت با کارکنان زن متاهل بوده است و بر اساس آن کارکنان مشمول طرح از طریق سامانه های تعریف شده در هر حوزه کاری بخشی از زمان حضور خود در سازمان را در منزل می گذرانند و از آنجا امور محوله را پیگیری می کنند.



معاون سازمان ملی جوانان نظارت براجرای صحیح و به موقع امور محوله را لازمه اجرای بهینه طرح دورکاری دانست و گفت: سازمان ملی جوانان با اتخاذ سازوکارهای نظارتی بر فعالیت های کارکنان دورکار خود به خوبی نظارت خواهد کرد و فرد دورکار را مورد ارزیابی قرار می دهد.

