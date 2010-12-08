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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

جواز تاسیس 168 طرح سرمایه گذاری در گلستان صادر شد

جواز تاسیس 168 طرح سرمایه گذاری در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان گفت: جواز تاسیس 168 طرح سرمایه گذاری در سالجاری در استان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا عصر چهارشنبه در نشست مسئولان استان افزود: هدف از تشکیل ستاد سرمایه گذاری رفع موانع و مشکلات و رسیدگی به شکایات بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: فعالیت های این ستاد در اختیار قرار دادن فرآیندها و کمکهای فنی و اقتصادی، شرکت در همایشهای ملی و بین المللی، به روز کردن سایت، مرتفع کردن مشکلات سرمایه گذاران است.
 
وی افزود: در سال 89 حدود 168 طرح جواز تاسیس گرفتند که سه هزار و 596 نفر اشتغالزایی ایجاد می کند و بیش از چهار هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار به آن تخصیص یافته است.
 
مهدوی نیا بیان داشت: از سازمان سرمایه گذاری تقاضا داریم که سرمایه گذاران بین المللی را به گلستان معرفی کنند.
 
حجت الاسلام سید محمد حسینیان امام جمعه آزاد شهر نیز گفت: تمام نهضتهای آزادی بخش جهان اسلام از عاشورا نشات گرفته اند و فرهنگ کربلا یک مکتب تعلیمی همیشه زنده است.
 
وی اظهار داشت: نهضت امام حسین(ع) فرهنگ پایداریست که در تاریخ جاری و به وسعت همه عصرها و پشتوانه شهودی دین است که می توان از سه دیدگاه این نهضت را بررسی کرد.
 
وی در ادامه به این سه دیدگاه پرداخت و گفت: پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) منحرف شد و مسائلی پدید آمد، درسها و عبرتهای عاشورا و اینکه نهضتهای بزرگ جهان اسلام از عاشورا الهام گرفته اند.
 
وی در ادامه به جنبه های مختلف عاشورا اشاره کرد و گفت: مدیریت در شرایط بحران، قوه تصمیم گیری در بحران، مدیریت نیروها، مهارتهای فنی، شتابزده یا منفعلانه عمل نکردن، تصمیم به موقع و سنجیده، صبر شکیبایی و مقاومت، سعه صدر، حفظ تعادل ، اطاعت از رهبری و ولایت همه از درسهای عاشوراست.
کد مطلب 1206979

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