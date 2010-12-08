سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران لازم الاجراست و تمامی دستگاه ها ملزم به رعایت آن هستند و تنها دستگاهی که تاکنون مصوبات این کمیته را اجرا نکرده است سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال است و در صورت هر گونه اتفاقات جانی برای تماشاگران و بازیگران این دو مجموعه باید پاسخگوی حوادث احتمالی باشند.

وی افزود: در جلسه ای که دوشنبه هفته گذشته در محل سازمان محیط زیست برگزار شد اعضای کمیته اضطرار تصمیم به لغو مسابقات لیگ برتر گرفتند و این مصوبه به فدراسیون فوتبال ابلاغ شد با این وجود سازمان لیگ از لغو دیدارهای هفته گذشته امتناع کرد که این امر با اعتراض مسئولان کمیته و استانداری تهران روبرو شد.

افتخاری یادآورشد: به دنبال عدم تمکین سازمان لیگ از مصوبه کمیته اضطرار استانداری تهران در نظر داشت تا در جلسه ای اضطراری دستور لغو بازی های هفته هفدهم را صادر کند که در نهایت این اتفاق صورت نگرفت.

عضو کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای استانداری تهران یادآور شد: با وجود اینکه شدت آلودگی هوای تهران افزایش یافته اما همچنان مسئولان سازمان لیگ نسبت به لغو بازیهای هفته هجدهم اقدامی نکردند که در صورت ادامه این روند شورای تامین تشکیل جلسه خواهد داد و راسا نسبت به لغو بازیها اقدام خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در تماسی که با علی کفاشیان و مسئولان سازمان لیگ داشتم مصوبات کمیته اضطرار را به آنها ابلاغ کردم و آنها تاکید کردند در صورتی که وضعیت هوای تهران تغییر نکند مسابقات را برگزار نخواهیم کرد اما با وجود ادامه وضعیت بحرانی در هوای تهران هنوز بازیهای هفته هجدم لیگ لغو نشده که با این شرایط سازمان لیگ باید پاسخگوی استانداری و هرگونه عواقب ناگوار ناشی از آن باشد.

طبق اعلام سازمان لیگ برتر روز پنج شنبه تیم های استیل آذین با فولاد خوزستان و نفت تهران با ملوان بندرانزلی و روز جمعه استقلال تهران با شهرداری تبریز دیدار خواهند کرد.