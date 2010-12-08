افزایش 4 برابری گازرسانی به نیروگاهها برای مقابله با آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی کشکولی با اشاره به رشد 4 برابری گازرسانی به نیروگاههای برق تهران به منظور مقابله با آلودگی هوا گفت: در آذر ماه سالجاری میزان گاز تحویلی به نیروگاههای برق 54 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز همچنین از افزایش میزان گاز تحویلی به صنایع عمده و واحدهای پتروشیمی در سالجاری خبر داد و افزود: گاز رسانی به صنایع ایران از ابتدای امسال در مجموع حدود 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه آذر ماه سالجاری روزانه بالغ بر 17 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاههای کلان شهر تهران تحویل داده می شود، تبیین کرد: این در حالی است که در سالجاری بالغ بر 2 هزار و 380 صنعت به شبکه سراسری گاز طبیعی پیوسته اند.

به گفته کشکولی گازرسانی به 2 نیروگاه جدید، 295 جایگاه سی.ان.جی، بهره برداری از یک ایستگاه تقویت فشار گازدر کنار بهره برداری از خطوط انتقال گاز از دیگر اقدامات شرکت ملی گاز در سالجاری است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه به زودی دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مدار بهره برداری قرار می گیرد، بیان کرد: از ابتدای آذر ماه سالجاری روزانه به طور متوسط بیش از 83 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاههای ایران تحویل شده است.

به گفته وی این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان گاز تحویلی به نیروگاهها 53 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

کشکولی با اشاره به افزایش حدود 25 درصدی ذخایر سوخت مایع نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش گاز تحویلی به صنایع و نیروگاه ها یادآور شد: تا اسفند ماه امسال در مجموع با نصب بیش از 400 هزار انشعاب، 3 میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی افزوده خواهند شد.