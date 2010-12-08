سه انتصاب در سازمان هدفمندسازی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها طی احکامی آقایان یدالله رحمانی را به عنوان معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، کیومرث غفاری را به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی ، محمد رحیم سلیمانی فرح را به عنوان مشاور و مدیر کل حوزه مدیر عامل این سازمان منصوب کرد.

رحمانی کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم هاست و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهار استان، مدیر کل ستادی مرکز آمار ایران، ذیحساب و مدیر کل امور مالی شرکت بازرگانی دولتی و مشاور وزیر بازرگانی از جمله مسئولیت های قبلی وی است.

غفاری کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی است و خبرنگاری، گویندگی و مدیرت اطلاعات و اخبار در دو استان، مدیر کل صدا و سیمای استان، مدیر کل امور مجلس و امور استانها، عضو هیئت مدیره و قائم مقام یکی از شرکتهای وابسته به سازمان صدا و سیما در زمره سوابق مسئولیتی وی در رسانه ملی است.

همچنین سلیمانی دانش آموخته مدیریت بازرگانی است و مسئولیت قبلی وی، مشاور و رئیس دفتر استاندار همدان بوده است.