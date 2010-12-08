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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

سه انتصاب در سازمان هدفمندسازی یارانه ها

سه انتصاب در سازمان هدفمندسازی یارانه ها

مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها طی احکامی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی و مدیر کل حوزه مدیر عامل این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان  هدفمندسازی یارانه ها طی احکامی آقایان یدالله رحمانی را به عنوان معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، کیومرث غفاری را به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی ، محمد رحیم سلیمانی فرح را به عنوان مشاور و مدیر کل حوزه مدیر عامل این سازمان منصوب کرد.

رحمانی کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم هاست و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهار استان، مدیر کل ستادی مرکز آمار ایران، ذیحساب و مدیر کل امور مالی شرکت بازرگانی دولتی و مشاور وزیر بازرگانی از جمله مسئولیت های قبلی وی است.

غفاری کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی است و خبرنگاری، گویندگی و مدیرت اطلاعات و اخبار در دو استان، مدیر کل صدا و سیمای استان، مدیر کل امور مجلس و امور استانها، عضو هیئت مدیره و قائم مقام یکی از شرکتهای وابسته به سازمان صدا و سیما در زمره سوابق مسئولیتی وی در رسانه ملی است.

همچنین سلیمانی دانش آموخته مدیریت بازرگانی است و مسئولیت قبلی وی، مشاور و رئیس دفتر استاندار همدان بوده است.

کد مطلب 1206989

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