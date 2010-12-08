بهره برداری از مرغوب ترین خاک سرخ جهان در جزیره هرمز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ای که به منظور رفع موانع راه اندازی مجدد کارخانه پودر خاک سرخ هرمز برگزار شد، بیان داشت: معدن و کارخانه خاک سرخ هرمز کلاف سردر گمی بود که با رهنمود های مقام معظم رهبری این کلاف باز شده و اکنون زمان حرکت است.

وی رعایت حداقل استانداردهای محیط زیست را یکی از فاکتورهای اساسی در راه اندازی صنایع عنوان کرد و گفت: سلامت مردم و حفظ ذخایر آبزیان بسیار مهم و مورد تاکید است که در همین راستا باید هر چه زودتر مشکلات کارخانه دراین زمینه بر طرف شود.

هاشمی به جریمه تعیین شده از سوی محیط زیست برای این کارخانه اشاره کرد و اظهار داشت: بحث پرداخت این جریمه پیگیری و حل می گردد ولی تا زمان انتقال کارخانه به مجاورت معدن خاک سرخ ، سازو کارهایی که ممکن است برای مردم مشکل ایجاد کند باید حذف شود.

وی خاک معدن سرخ هرمز را یکی از رنگینه های مهم شناخته شده در دنیا عنوان کرد و بیان داشت: باید با ایجاد فناوری لازم به این خاک ارزش افزوده داده شود تا بتوان از این پتانسیل موجود کمال استفاده را کرد و مردم منطقه نیز بهره مند شود.

استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از این معدن تصریح کرد: برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری و سودمندی مردم هرمزگان از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم.

کارخانه پودر میکرونیزه خاک سرخ متعلق به شرکت باستان معدن پودر در جزیره هرمز از سوى اداره کل محیط زیست استان هرمزگان روز یکشنبه تعطیل شد.

سازمان محیط زیست استان هرمزگان علت تعطیلى این کارخانه را ایجاد آلودگى زیست محیطى عنوان کرده است.