10 هزار راهدار در جاده های کشور مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، شهریار افندی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح زمستانی برای ارائه خدمات به مسافران افزود: امسال تعداد ماشین آلات راهداری از 500 دستگاه به 750 دستگاه افزایش یافته است ضمن اینکه در هر 100 کیلومتر یک ماشین مجهز به سامانه جی پی اس مستقر شده تا مقدار پیمایش و عملکرد رانندگان را کنترل کند.

وی همچنین مجهزکردن 55 گردنه حادثه خیز کشور به دستگاههای هواشناسی را از مهمترین برنامه های دو تا سه سال آینده وزارت راه اعلام و خاطرنشان کرد: در این زمینه قراردادی با سازمان هواشناسی منعقد شده است.

معاون وزیر راه با اشاره به وجود 550 راهدار خانه جاده های سراسر کشور گفت: این تعداد راهدار خانه امسال به 600 مورد خواهد رسید که در اینصورت برای هر 200 کیلومتر یک راهدارخانه وجود خواهد داشت.

وی افزود: امسال بیش از پنج هزار میلیارد ریال از بودجه های ملی و استانی با تعیین اولویت بندی برای مرمت و نگهداری بیش از 26 هزار کیلومتر از راه های اصلی کشور اختصاص یافته است.

وی در ادامه این میزان بودجه را برای مرمت و نگهداری جاده های کشور ناکافی دانست و اظهارداشت: این بودجه برای مرمت، نگهداری، بهسازی و رفع نقاط پرحادثه هزینه می شود.