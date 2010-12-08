  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

برای طرح زمستانی؛

10 هزار راهدار در جاده های کشور مستقر شدند

10 هزار راهدار در جاده های کشور مستقر شدند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از استقرار هزار و 100گروه شامل 10 هزار راهدار با هدف اجرای طرح زمستانی در جاده های کشور خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در رشت، شهریار افندی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح زمستانی برای ارائه خدمات به مسافران افزود: امسال تعداد ماشین آلات راهداری از 500 دستگاه به 750 دستگاه افزایش یافته است ضمن اینکه در هر 100 کیلومتر یک ماشین مجهز به سامانه جی پی اس مستقر شده تا مقدار پیمایش و عملکرد رانندگان را کنترل کند.

وی همچنین مجهزکردن 55 گردنه حادثه خیز کشور به دستگاههای هواشناسی را از مهمترین برنامه های دو تا سه سال آینده وزارت راه اعلام و خاطرنشان کرد: در این زمینه قراردادی با سازمان هواشناسی منعقد شده است.

معاون وزیر راه با اشاره به وجود 550 راهدار خانه جاده های سراسر کشور گفت: این تعداد راهدار خانه امسال به 600 مورد خواهد رسید که در اینصورت برای هر 200 کیلومتر یک راهدارخانه وجود خواهد داشت.

وی افزود: امسال بیش از پنج هزار میلیارد ریال از بودجه های ملی و استانی با تعیین اولویت بندی برای مرمت و نگهداری بیش از 26 هزار کیلومتر از راه های اصلی کشور اختصاص یافته است.

 وی در ادامه این میزان بودجه را برای مرمت و نگهداری جاده های کشور ناکافی دانست و اظهارداشت: این بودجه برای مرمت، نگهداری، بهسازی و رفع نقاط پرحادثه هزینه می شود.

افندی زاده همچنین از راه اندازی سامانه و پیامک 300041، تلفن گویای 141 و پایگاه اطلاع رسانی www.iran141.ir برای اطلاع رسانی هرچه بیشتر درباره راه های کشور خبر داد.

کد مطلب 1206995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها