صحبتی برای تحویل آسانگ به آمریکا نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه سوئد گفت اخبار مربوط به برقراری تماسهایی بین استکهلم و واشنگتن برای انتقال "جولیان آسانگ" به آمریکا صحت ندارد.

وی با بیان این مطلب در حاشیه دیدار خود از بلگراد تاکید کرد که دستگاه قضایی سوئد مستقل است و ارتباطی با محافل سیاسی و دیگر نهادها ندارد.

این در حالی است که گزارشها از تلاش آمریکا برای متهم ساختن آسانگ به جاسوسی علیه این کشور بدلیل انتشار اسناد محرمانه دستگاه دیپلماسی حکایت دارد.

گفتنی است موسس ویکی لیکس روز گذشته توسط پلیس انگلیس دستگیر شد.