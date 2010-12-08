مبلغان باید ابعاد جهانی حماسه عاشورا را تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام مصطفی ملکی عصر چهارشنبه در نشست حوزه گلستان خاطرنشان کرد: نهضت ابا عبدالله الحسین(ع) نهضتی موضعی و گذرا نبود، بلکه نقطه عطفی مهم بود که در تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت را دگرگون ساخت.

به گفته وی، این نهضت تأثیری عمیق بر نسل های بعدی برجای گذارد و تحولات تاریخی متعددی را در اندیشه، زندگی و مناسبات اجتماعی بشریت به بار آورد و باید گفت که مکتب عاشورا، مکتب جامعی است که سرشار از اهداف بلند و فرا زمانی است.

ملکی نقش حوزه های علمیه و روحانیان را در تبیین واقعه عاشورا و درس گرفتن از امام حسین(ع) را بسیار پررنگ خواند و افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز با تاسی از آموزه های عاشورا توانست رژیم طاغوت را برکند و حاکمیت اسلام را در این کشور برپا کند.

به گفته وی، برپایی نظام اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه آرزوی دیرینه علمای اسلام بوده که با پیروی شخصیت بزرگی چون امام از نهضت عاشورا تحقق یافت و تداوم این انقلاب نیز در گرو پایبندی به راه امام حسین (ع) است.

مدیر حوزه های علمیه استان گلستان افزود: هماهنگونه که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند ماجراى عاشورا تنها با منطق عشق فهمیده مى‏شود و آن حضرت با حماسه عظیمى که در این میدان آفرید، اسلام را براى همیشه بیمه کرد و یاد و نام حسین بن على (ع) نیز در تاریخ باقى خواهد ماند.

حجت الاسلام ملکی ازمبلغان و وعاظ خواست که در تبیین اهداف قیام عاشورا به اندیشه های ناب علمای اسلام چون امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و علامه شهید مرتضی مطهری مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه ابعاد قیام عاشورا بسیار وسیع و پرمحتواست، تصریح کرد: تبیین ابعاد مختلف این حادثه مهم تاریخی نیازمند بررسی همه جانبه و عمیق آن است.

حجت الاسلام ملکی یادآور شد: قیام امام حسین (ع) دارای سه بعد عقلانی، حماسی و عاطفی است که باید در تبلیغ به همه ابعاد این قیام توجه جدی شود.

مدیرحوزه های علمیه استان گلستان حماسه عاشورا را حماسه ای ابدی و جاودان دانست که هیچگاه فراموش نخواهد شد.