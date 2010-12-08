به گزارش خبرنگار مهر، در تمرین عصر امروز چهارشنبه استقلال که در ورزشگاه تربیت بدنی صنایع دفاع برگزار شد، وحید طالب لو پس از مشکلی که به خاطر آلودگی هوا برایش پیش امده بود به تمرینات بازگشت اما محمد محمدی که در دیدار با ملوان از ناحیه کتف آسیب دیده بود، مجددا مصدوم شد و به تمرین زیر نظر کادر پزشکی پرداخت.

در این تمرین که ناصر حجازی نیز حضور داشت، فرهاد مجیدی کاپیتان آبی ها پس از حدود 30 دقیقه تمرین به طور انفرادی جهت مداوا به کلینیک باشگاه استقلال رفت. سید مهدی سید صالحی زیر نظر دکتر نوشادی مربی بدنساز این تیم تمرینات ویژه ای را انجام داد. امیر حسین صادقی و میلاد میداوودی همچنان به دلیل مصدومیت غایب بودند. قرار است وضعیت میلاد میداودی مهاجم استقلال که در دیدار برابر ملوان مصدوم شده بود، امشب مشخص شود.

در حاشیه این تمرین پرویز مظلومی بارها به بازیکنانش توصیح کرد به دلیل در پیش بودن بازیهای حساس مراقب سلامتی یکدیگر باشند و احتیاط بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند.

تیم فوتبال استقلال در شرایطی تمریناتش را برای دیدار برابر شهرداری تبریز پیگیری کرد که هنوز مشخص نبود دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر به دلیل آلودگی هوا برگزار خواهد شد یا نه.