مشاوره ها باید مبتنی بر آموزه های اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیراله شمقدری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه زنان و خانواده استان خراسان رضوی اظهار داشت: باید شورای نظارت و ارزیابی مراکز مشاوره در استان تشکیل شود.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف شورای مذکور تطابق عملکرد مراکز مشاوره در سطح استان با آموزه های دینی و فرهنگ اصیل ایرانی است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق باید تمام انرژی خود را صرف شناخت اولویت کرده و با شناسایی آسیب ها درصدد برطرف ساختن آن برآییم.

شمقدری ادامه داد: بیشتر اختلاف در خانواده ها و زوجین بر اثر ناآگاهی و عدم شناخت زوجین از یکدیگر قبل از ازدواج است که بهترین راه برای شناخت از یکدیگر مراجعه به مراکز مشاوره است.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به موفقیت و ترویج و توسعه فرهنگ ازدواج آگاهانه، پایدار و به‌هنگام باید بین دستگاه های فرهنگی بیش از پیش هم افزایی و وفاق ایجاد شود تا به نتایج مطلوبی در این حوزه دست یابیم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی از تمامی دستگاه های فرهنگی خواست تا درباره آموزش مهارتهای زندگی اقدام و برنامه ریزی کنند .

وی همچنین خواستار تشکیل کمیته ای جهت رصد فعالیت دستگاه های مسئول در این زمینه و گزارش آن را به کارگروه زنان و خانواده استان شد.

شمقدری همچنین توجه به مسایل بهداشتی خانواده و آموزش آن به زوج های جوان را دارای اهمیت دانست.

در ابتدای این دیدار اعضای کارگروه آخرین اقدامات خود را در راستای تحکیم بنیان خانواده، کاهش طلاق و افزایش ازدواج آگاهانه، به‌هنگام و پایدار ارائه دادند.