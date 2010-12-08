سرشماری زمستانه پستانداران در زیستگاه های کرمانشاه آغاز شد

فرشاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اشاره به تنوع اقلیمی و گونه های جانوری در زیستگاه های استان، بعضی از مناطق را دارای ویژگیهای منحصر به فرد و فوق العاده مهم دانست.

وی با اشاره به استعدادهای زیستی ارزشمند استان، برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان را افزایش و ارتقاء مناطق حفاظت شده تحت مدیریت از سه منطقه به هشت منطقه عنوان کرد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: در نظر داریم وسعت این مناطق را از 120 هزار و 992 هکتار به 235 هزار و 510 هکتار افزایش دهیم.

فتاحی افزایش نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات لازم برای حفاظت از این گنجینه های خدادادی را بسیار مهم خواند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: پناهگاه حیات وحش بیستون و دو اثر طبیعی ملی غار پراو و غار قوری قلعه همچنان تحت مدیریت این اداره کل کنترل می شود.

وی سرشماری وحوش و مطالعه زیستگاه ها برای اجرای برنامه های در دست اقدام و آتی را ضروری دانست و با اشاره به آغاز این سرشماری در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع زله زرد گفت: این برنامه در سایر مناطق تحت مدیریت نیز اجرا می شود و ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه همچنین در خصوص تنوع گونه های پستاندار استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در استان کرمانشاه 46 گونه پستاندار از جمله شوکا، کل و بز، قوچ و میش، آهو، پلنگ، خرس قهوه ای، خوک و حشی، کاراکال،گرگ، روباه، سنجاب و .. وجود دارد.