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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

با درخواست تیم راه ساری:

زمان دیدار فولاد ماهان و راه ساری تغییر کرد

زمان دیدار فولاد ماهان و راه ساری تغییر کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: زمان دیدار دو تیم فولاد ماهان و راه ساری ازهفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، طبق برنامه تیم‌های فولاد ماهان سپاهان و راه ساری در روز جمعه و در  سالن سید رسول حسینی شهر ساری به مصاف هم خواهند رفت.

این دیدار که پیش از این قرار بود ساعت 15:30 آغاز شود پس از در خواست  تیم میزبان و هیئت فوتبال مازنداران از فدراسیون فوتبال، راس ساعت هفده بر گزار خواهد شد و دو تیم دیرتر از زمان قبل به مصاف هم خواهند رفت.

در حال حاضر تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان با 25 امتیاز در رده سوم جدول و تیم راه ساری با کسب 18 امتیاز در رده نهم  جدول رده بندی قرار دارند.

همچنین بازی رفت این دو تیم در سالن پیروزی اصفهان با برتری شش بر دو به سود تیم فولاد ماهان سپاهان به پایان رسیده است.

کد مطلب 1207009

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