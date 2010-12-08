اجرای طرح ارتباطی سراسری PCL در روستای کندوان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس فاتح ظهر چهار شنبه در جلسه مشترک کارکنان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسکو، با اشاره به انتخاب هتل صخره ای کندوان به عنوان یکی از بهترین هتل های منطقه و کشور گفت: برنامه های مختلفی برای گردشگرانی که در ایام نوروز از شهرستان اسکو بازدید می کنند، برنامه ریزی شده که می توان، به ساماندهی اماکن اسکان مسافران، افتتاح مرکز شبانه روزی هلال احمر، برگزاری مسابقات دوچرخه سواری و مسابقات آشپزی غذاهای محلی اشاره کرد.

در ادامه این نشست، معاون فرماندار اسکو با انتقاد از اجرایی نشدن کامل مصوبات کارگروه گردشگری شهرستان گفت: شایسته است مسئولان و متولیان مربوطه اهتمام ویژه ای جهت توسعه امر گردشگری شهرستان با انجام مصوبات کارگروه در موعد مقرر داشته باشند.

عیس سجلاتی افزود: ساماندهی سرویس های بهداشتی روستاها، نصب تلفن اورژانسی برای استفاده گردشگران، توزیع کتاب معرف جاذبه های گردشگری شهرستان اسکو و ساماندهی تابلوهای راهنمای گردشگری از جمله طرح های در حال اجرا برای استقبال بهتر از مسافرین نوروزی سال آینده است.