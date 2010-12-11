مستند "گاودانه" ساخته شد

علی فتح لایق زاده، مستند ساز فیلم کوتاه "گاودانه" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم 15 دقیقه ای مستندی از زندگی مردم و کودکان روستای گاودانه در استان کهگیلویه و بویراحمد است که به نحوه زندگی، مشکلات و اتفاقات مشترک بین اهالی در استفاده از وسیله حمل و نقل " گرگر" که باعث قطع انگشت دستان آنها شده است می پرازد.

وی با اعلام اینکه تا ده روز دیگر مونتاژ این فیلم مستند تمام می شود افزود: هدف از ساخت این فیلم ارائه تصویری از سادگی، پاکی و اتفاقات مشترک اهالی روستای گاودانه است.

لایق زاده که کارگردانی و فیلمبرداری این مستند را بر عهده دارد گفت: این فیلم برای ارائه به جشنواره های فیلم کوتاه و مستند، به تهیه کنندگی داوود رشیدی ساخته شده است.

فیلم کوتاه "سکوت" ساخته علی فتح لایق زاده نیز چندی پیش در جشنواره فیلم کوتاه سینمای جوان برنده و برای شرکت در جشنواره فیلم وارش نیز پذیرفته شد. همچنین این مستند به عنوان نماینده ایران در فستیوال جهانی فیلم کلن آلمان پذیرفته شد.