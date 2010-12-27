جزئیات تمام شماری 170هزار بنگاه زودبازده/ ثبت انحراف 3درصدی تسهیلات

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر وظیفه اصلی وزارت کار و امور اجتماعی را تنظیم روابط کار و نظارت بر اجرای قوانین کار و کارگری بیان کرد و گفت: کنترل اجرای قانون کار در روابط کارگر و کارفرما و صیانت از اشتغال توسط وزارت کار دنبال می شود.

اشتغال فرابخشی است، همه مسئولند

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: البته موضوع اشتغال یک حوزه فرابخشی است و اینکه از یک دستگاه خاصی توقع داشته باشیم تا همه مسائل آن را بتواند پیگیری کند نادرست است، بنابراین همه دستگاههای اجرایی کشور باید در این زمینه فعالیت کنند.

فروزان مهر از اجرای طرح تمام شماری بنگاههای کوچک زودبازده توسط وزارت کار خبر داد و گفت: طی سال گذشته شورای عالی اشتغال مسئولیتی را بر عهده وزارت کار در زمینه طرح تمام شماری بنگاههای کوچک زودبازده قرار داد که بر پایه این مسئولیت، بنگاههایی که بالای 10میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده بودند مورد تمام شماری قرار گرفتند.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر فعالیت استانها در طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده در قالب یک ابلاغیه، افزود: برای اینکه مسائل تخصصی تمام شماری نیز رعایت شود، این موضوع با کمک مرکز آمار ایران انجام شد.

تمام شماری زودبازده‎ها انجام شد

وی تصریح کرد: در اجرای طرح تمام شماری 170هزار بنگاه کوچک زودبازده را در نظام آماری قرار دادیم که بر پایه آخرین یافته ها مشخص شد 83.2 درصد در راستای فعالیت اولیه خود کار می کردند که ممکن است برخی از آنها هم اکنون با ظرفیت کامل مشغول به کار باشند و برخی نیز با ظرفیت کمتر ادامه فعالیت بدهند.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در هر حال مشخص شد 3 درصد از این بنگاهها برای محلی که اعلام کرده و برای آن تسهیلات گرفته بودند هزینه نکردند و 14.3درصد بررسی ها نیز مربوط به بنگاههایی است که اطلاعات آن یا در دسترس نبوده و یا به شکل نیمه تمام است.

ثبت انحراف 3 درصدی زودبازده‎ها

فروزان مهر با اشاره به اینکه برخی از این بنگاهها هم در فضای رقابتی قادر به فعالیت نبوده و دچار مشکل شده اند، افزود: این گزارش با بررسی های ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین بانک مرکزی تقریبا به لحاظ تعداد جامعه آماری و هم انحراف از تسهیلات نزدیک است.

به گفته وی، پیگیری موضوع ایجاد و گسترش زودبازده ها به عنوان یکی از مهمترین موارد مهم در مهار تقاضای ورود به بازار کار نقش داشته است ولی باید گفت در این بخش خوشه بندی و شبکه بندی مدنظر برنامه ریزان اتفاق نیفتاد.

این مقام مسئول در وزارت کار، تاکید کرد: یکی از طرحهای بسیار خوب دولت نهم در سالهای گذشته که باعث شد تا عدم تعادل در بخش های اقتصادی به حداقل برسد بنگاههای کوچک زودبازده بوده است.

پیک ورود کارجویان به بازار کار

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار همچنین به تغییرات جمعیتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته، کشور با تغییرات جمعیتی مواجه شده است که خود این موضوع باعث شد تا یک پیک ورود به بازار کار و تقاضا برای اشتغال اتفاق بیفتد.

فروزان مهر ادامه داد: در هر صورت با وجود جمعیت 36 میلیون نفری زیر 25 سال که نیاز به بازار کاردارند، لازم است تا دولت اقدامات کوتاه مدت و موثری را در این بخش انجام دهد. بنابراین برنامه ریزی های کلان، سرمایه گذاریهای بزرگ و ایجاد فرصتهای شغلی نیاز به اقدامات خاص دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون در صنعت فولاد برای ایجاد هر کارخانه 3 تا 5 سال زمان نیاز است و هر فرصت شغلی نیز 400 میلیون تومان هزینه دارد که این موضوع در زودبازده ها 200 میلیون تومان بوده است.