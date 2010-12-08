مردمی بودن عزاداریها باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام جمال یاری ظهر چهارشنبه با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان، این ایام را فرصتی گرانمایه برای تبلیغ و ترویج و اشاعه فرهنگ والای عاشورا در بین اقشار جامعه دانست و افزود: عزاداریها باید به گونه ای باشد که امام حسین(ع) و ائمه اطهار(ع) از ما راضی باشند.

وی همچنین با اشاره به روح ایثار و فداکاری در راه حفظ دین تنها در مکتب و راه حسین تعلیم داده می شود، خاطر نشان کرد: امام حسین(ع) قیامی کرد که تمامی قیامهای دنیا را تحت شعاع قرار داد و هیچ قیامی همانند قیام اباعبدالله الحسین(ع) نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تاکید کرد: پیاده سازی شعارعاشورا در متن زندگی مستلزم درک درست ماه محرم است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

وی در ادامه با اشاره به عزاداری های ماه محرم یادآورشد: پی بردن به فلسفه قیام عاشورا و آشنایی با این قیام تاریخی و اسلامی نقش آن در زندگی و اخلاقیات فردی و اجتماعی باید از اهداف آحاد مردم درعزاداری های امام حسین(ع) باشد.