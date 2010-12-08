لزوم اعتراف تشکیلات خودگردان به ناکارامدی مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "فوزی برهوم" تاکید کرد: بی توجهی آمریکا به ادامه شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی و نبود فشار جدی بر آن برای توقف این فعالیتها به عنوان شرط اساسی از سرگیری مذاکرات سازش در واقع نوعی مشروعیت دادن به ادامه شهرک سازی است.

وی افزود: این عقب نشینی آمریکا تاثیرات منفی در مواضع این کشور دارد و سبب گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی برای ادامه اقداماتش ضد مردم فلسطین می شود.

برهوم گفت : خودداری آمریکا از اقدام جدی برای توقف شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی،, در راستای پایمال کردن حقوق و آرمان مردم فلسطین است.

سخنگوی جنبش حماس از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که درباره مذاکرات سازش تجدید نظر جدی کند، زیرا این مذاکرات شکست خورده است و این تشکیلات باید به شکست تلاشهای سازش اعتراف کند.