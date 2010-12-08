مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پلارک رئیس هیئت عامل ایمیدرو در حکمی اسرافیل احمدیه را به عنوان مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران منصوب کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ملی فولاد با اشاره به این که شرکت ملی فولاد محور اصلی توسعه صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود، گفت: این شرکت در دوره‌های مختلف، منشاء اقدامات شایان‌توجهی بوده است.

وی افزود: امروز شاهدیم که ظرفیت تولید فولاد کشور از زیر یک میلیون تن پیش از انقلاب اسلامی به مرز 5/17 میلیون تن رسیده است و تا پایان سال نیز با بهره‌برداری از طرح‌های پیش‌رو به 20 میلیون تن می‌رسد. پلارک افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان دولت دهم،‌ ظرفیت تولید فولاد به 42 میلیون تن خواهد رسد.



رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد:‌ در بخش مس، از چهار ماه قبل طرح ضربتی برای اجرای پروژه‌ها آغاز شده است.

اسرافیل احمدیه مدیرعامل جدید شرکت ملی فولاد ایران نیز در این مراسم با اشاره به برنامه‌های خود در این شرکت گفت: به‌روز کردن تکنولوژی صنایع معدنی در راستای هدفمندی یارانه‌ها، بومی‌سازی صنعت فولاد، مانیتورینگ کردن بازار پول، جمع‌آوری اطلاعات فولاد اعم از بخش دولتی و خصوصی، ‌توجه ویژه به طرح‌های توسعه فولاد بخصوص طرح‌های استانی، اجرای مصوبات استانی،‌ تاسیس بانک اطلاعات متخصصان فولاد برای آموزش گروه‌های جوان و غیره، از جمله این برنامه‌ها‌ است.



همچنین محمدرضا نجم‌السادات مدیرعامل سابق شرکت ملی فولاد ایران در این جلسه، ضمن بیان گزارشی اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی استراتژی صنعت فولاد، ‌این شرکت به اهداف خود دست یابد.