به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جواد اصغریمقدم ظهر امروز در حاشیه تمرین تیمش در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: پس از شکست برابر گسترش فولاد تبریز توانستیم به خوبی این ناکامیها را به فراموشی بسپاریم و خود را برای انجام بازیهای آینده و رسیدن به صدر جدول آماده کنیم.
وی ادامه داد: هر چند در هفته گذشته دو تیم بالای جدول شکست خوردند اما نباید در هفتههای آینده این چنین بازی کنیم؛ در بازی برابر راه ساری نیز تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا با کسب سه امتیاز این دیدار به ناکامیهای خود در نیم فصل دوم پایان دهیم.
اصغری مقدم در خصوص تیم راه ساری خاطر نشان کرد: راه ساری تیم جنگنده و خوبی است که در خانه از حمایت زیاد تماشاگران خود بهره می برد. به اعتقاد من تماشاگران این بازی حریفان اصلی ما در روز جمعه خواهند بود.
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