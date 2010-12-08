آشنایی با اصول اسلامی کسب و کار باید از شرایط احراز جواز کسب باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فرهادی ظهر چهارشنبه در گردهمایی روسای اصناف کرج و نیز افتتاحیه ستاد حفاظت اجتماعی مجمع امور صنفی شهرستان کرج اظهار داشت: یکی از مسائلی که در حوزه اصناف باید به آن توجه ویژه صورت گیرد کسب رضایت مردم و مشتریان است.

وی افزود: مردم از اصناف انتظار برخورد مناسب و روی خوش را دارند و در صورتیکه که از اصناف بدخلقی ببینند در اثر تماس زیاد مردم با این قشر این رفتار در جامعه تسری می یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: از دیگر مسائلی که اصناف باید به آن توجه ویژه داشته باشند بحث جلوگیری از گران فروشی، قانع بودن به حقوق خود، دقت در اوزان و ... است.

خیانت در امانت به یک آفت تبدیل شده است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج بیان کرد: امروز خیانت در امانت به ویژه در خرید و فروش خودرو به یک آفت تبدیل شده است که باید از شیوع بیشتر آن به همت اصناف جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اموال مسروقه دست به دست می چرخد و در نهایت به فروش می رسد باید مبدا این سرقتها را کشف کرد.

فرهادی یادآور شد: متاسفانه افرادی در جامعه در لباس صنف ظاهر می شوند که صنف نیستند و بر روی بی اعتمادی مردم نسبت به کسبه تاثیر می گذارند که این افراد باید شناسایی شوند.

کسبه باید با رفتار مناسب اعتماد مردم را جلب کنند

این مسئول تاکید کرد: کسبه و اصناف باید با رفتار مناسب نسبت به مردم اعتماد مردم را جلب کنند و با این کار خوش رفتاری را در جامعه ترویج کنند.

این مقام قضایی شهرستان کرج همچنین از اصناف حاضر در جلسه خواست در کسب و کار و اوزان دقت کنند و از فروش معامله و خیانت در امانت با اندیشیدن تدابیری جلوگیری کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه جای آموزش و کسب مهارت خرید و فروش اسلامی در میان شرایطی که اصناف برای اخذ جواز کسب باید احراز کنند خالی است.

اصناف باید از مباحث اسلامی کسب و کار مطلع باشند

فرهادی گفت: اصناف باید از مبحثهای اسلامی کسب و کار مطلع باشند و آن را در حرفه خود به کار گیرند و این مساله به اندازه نداشتن سو پیشینه، اعتیاد و ... که از شرایط کنونی دریافت جواز کسب است، اهمیت دارد.

وی یادآور شد: در گذشته افراد را به حوزه می بردند و مکاسب به آنها می اموختند و شرایط صلح و بیع و ... را کسبه به طور کامل فرا می گرفتند.

دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: ستاد حفاظت اجتماعی اصناف از گذشته وجود داشته است و این ستاد شاخصه های مختلفی را دارد و در بخشهای مختلف محلات، دانشجویی و ... این ستاد فعالیت می کندو

وی ادامه داد: ستاد حفاظت امنیت اجتماعی هرجا که لازم باشد مردم به قوه قضائیه کمک کنند با اطلاع رسانی به موقع این دستگاه را یاری می کند.

علیرضا موسوی رئیس جدید ستاد حفاظت اجتماعی مجمع امور صنفی کرج شد

فرهادی در پایان برای علیرضا موسوی رئیس جدید ستاد حفاظت اجتماعی مجمع امور صنفی کرج آرزوی موفقیت کرد.

قبل از سخنان فرهادی رئیس مجمع امور صنفی نیز در سخنان کوتاهی اظهار داشت: تشکیل ستادهای حفاظت امنیت اجتماعی با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و امروز با همکاری نیروی انتظامی این ستاد راه اندازی شده است.

میر ابراهیم صدیق بیان کرد: اصناف کرج باید با پایبندی به اصول اسلامی کسب و کار در جلب رضایت شهروندان بکوشند.

در پایان این مراسم که رئیس کل دادگستری البرز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج، فرمانده سپاه ناحیه کرج، مسئولانی از استانداری و نیروی انتظامی و مدیر اداره بازرگانی البرز در آن حضور داشتند دفتر ستاد حفاظت امنیت اجتماعی البرز افتتاح شد.