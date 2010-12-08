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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

ضوابط دریافت تسهیلات بلاعوض صنعتی اعلام شد

ضوابط دریافت تسهیلات بلاعوض صنعتی اعلام شد

وزارت صنایع و معادن ضوابط دریافت تسهیلات بلاعوض صنعتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این ضوابط، تولیدکنندگانی که با بکارگیری مشاوران صنعتی، بهره‌وری بنگاه خود را افزایش دهند، تا 50 درصد سقف هزینه‌ها، کمک بلاعوض دریافت می‌کنند.

مدیر برنامه مدیریت و منابع انسانی ستاد تحول صنایع و معادن در خصوص جزییات این طرح گفت: پروژه ارتقاء مدیریت بنگاههای تولیدی، در دو مرحله "برنامه ریزی و عارضه یابی" و"اجرای پروژه ها" انجام می‌شود.

امین کلاهدوزان با تاکید بر وجود نظارت کافی از سوی کارشناسان وزارت صنایع بر اجرای این طرح تصریح کرد: بعد از تهیه برنامه هر بنگاه، این  برنامه ها توسط هیات داورانی که خبرگان صنعت به شمار می روند مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید، برای پیاده کردن اصلاحات داخل بنگاه، تسهیلات و کمکهای بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی گفت: شرکتهای مشاور برای اجرای این طرح توسط وزارت صنایع و معادن تعیین صلاحیت می شوند و تا کنون 5 شرکت پیمانکارعمومی بزرگ در این فهرست قرار گرفته اند.

مدیر برنامه مدیریت و منابع انسانی ستاد تحول صنایع با تشریح فرآیند انجام کار گفت : شرکتهای مشاور پس از عارضه یابی کلی بنگاه و تشخیص مسائل، راه حل های مناسب با آن بنگاه را در قالب یک برنامه مدون ارائه می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد : ما از تقسیم بندی و رتبه بندی مشاورین ، توسط  تشکلها و انجمنها استفاده کرده ایم و مبنای اولیه کارما تشکلها هستند.

کلاهدوزان افزود: در مرحله اول مدیران ارشد بنگاههای تولیدی با کمک مشاوران و کسب آموزشهای لازم، فرایند عارضه یابی و فرصت یابی را در بنگاه خود انجام داده و برای حل مسائل شناسایی شده، پروژه هایی را تعریف می کنند و بعد به اجرای این پروژه ها می‌پردازند.

وی هدفگذاری اولیه این طرح را 500 بنگاه اعلام کرد و افزود : مرحله آزمایشی این طرح درهشت استان کشورآغاز شده است و استانهای اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، مازندران و همدان استانهای پایلوت این طرح به شمار می روند.

کلاهدوزان زمان اجرای آزمایشی این طرح را 6 ماه برشمرد و ادامه داد: ممکن است به موازات اجرای این مرحله ، مرحله سراسری  طرح نیز آغاز شود.

وی هدف از اجرای طرح ارتقای مدیریت بنگاه را افزایش بهره‌وری و نهادینه شدن فرهنگ برنامه ریزی  در سطح بنگاه‌ها دانست و اضافه کرد: هدف‌گذاری وزارت صنایع و معادن و ستاد تحول صنایع، حمایت از بنگاههایی است که دارای برنامه و چشم اندازی تدوین شده در یک افق مشخص باشند.

کلاهدوزان همچنین از برگزاری 8 سمینار استانی برای تشریح این طرح طی هفته‌های آتی با حضور بنگاه‌های صنعتی درهشت استان کشور خبر داد.

کد مطلب 1207020

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