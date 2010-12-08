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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

مسکن سازی در همدان نیازمند بررسی و نظارت فنی است

مسکن سازی در همدان نیازمند بررسی و نظارت فنی است

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: اجرای طرح های مسکن سازی در همدان نیازمند بررسی کارشناسی و نظارت فنی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه امور زیربنایی و تامین مسکن همدان افزود: باید یک تیم کارشناسی با حضور نمایندگان مسکن شهرسازی، اداره کل تعاون و فرمانداری همدان برای تهیه گزارش از چگونگی پیشرفت طرح ها و نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص ساخت مسکن تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به فرا رسیدن فصل سرما اجرای طرح های عمرانی به ویژه مسکن باید سرعت گیرد، گفت: در صورت بهره برداری از طرح ها قبل از اتمام آن ها، فرمانداری هیچگونه مساعدتی در خصوص تکمیل آن نخواهد داشت و تنها طرحهایی باید به بهره برداری برسد که پیشرفت صد در صدی داشته باشند.

قهرمانی مطلق گفت: طرح مسکن 144 واحدی شهرک فرهنگیان همدان در دست اجرا است که دستگاه های خدمات رسان آب، گاز و برق باید تعامل بیشتری در اجرای این طرح داشته باشند.

فرماندار همدان با تاکید بر نصب روزشمار برای پروژه های عمرانی اظهارداشت: در صورتی که تابلوهای روز شمار هزینه‌بر است، قرار دادن یک تابلو که تاریخ زمان آغاز عملیات اجرایی و زمان بهره برداری طرح در آن درج شده است برای آگاهی مردم از روند اجرا کافی است.

کد مطلب 1207023

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