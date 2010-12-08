شناخت عاشورا فتنه 88 را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار عبدالرضا آزادی اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی در فتنه سال گذشته به علت در نظر نگرفتن معادلاتی در مردم ایران از جمله تمسک آنان به قرآن، توسل به اهل بیت(ع)، شناخت عاشورا و عشق به امام حسین(ع) شکست خوردند.

وی با اشاره به اینکه معاندان در طراحی های خود به مقدسات عزاداران حسینی اهانت کردند و این موضوع حضور میلیونی مشتاقان اباعبدالله (ع) را برای تقابل بااین حرکت ناشایست در پی داشت، اضافه کرد: بصیرت افزایی در جامعه اسلامی مصداق معروف و امر به نهی از منکر است.

سردار آزادی پرداختن به اشاعه فرهنگ عاشورا، آشنایی به مسایل روز، تجزیه و تحلیل دیدگاه های ولی امر مسلمین و نگاه معرفتی به ولایت مطلقه فقیه را در زنده نگه داشتن حماسه کربلا موثر دانست و گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج و اجرای طرح تذکر لسانی و عملی ساختن منویات مقام معظم رهبری در تامین سلامت روانی و بهداشت اجتماعی جامعه اسلامی است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در پایان ترور دانشمندان ایرانی را نمونه بارز منکر و رسوایی مدافعان دروغین حقوق بشر برشمرد.