ساختار نظام جمهوری اسلامی ضد فساد است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، غلامحسین بلندیان ظهر چهارشنبه در همایش مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی اظهارداشت: مقام معظم رهبری راه پیشرفت و کمال و سعادت را مبارزه با فساد اعلام کرده اند و در این شرایط حجت برهمه تمام است.

وی افزود: قانون اساسی کشور در امر مبارزه با فساد تکیه دارد و راه گریز از مشکلات را ایجاد عدالت و استقرار آن تعیین کرده است و همچنین قوانین موضوعه کشور هم بر مبارزه با فساد اصرار دارد و در کنار این قوانین دستگاههای بازرسی و نظارتی نیز مسئولیتهای سنگین خود را در قبال سلامت نظام بیش از همیشه ایفا می کنند.

معاون بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مردم توسعه همه جانبه کشور، عدالت و رفاه عمومی، سعادت دنیا و آخرت را می خواهند، گفت: این امر محقق نمی شود تا مبارزه همه جانبه علیه مفسدین سازماندهی شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمتگزاران نظام باید سیستمی با فساد سامانه ای مبارزه کنند یعنی مقابله با فساد در خصوص آحاد جامعه، در مقابل قانون و مقرارت و در مقابل حکومت و نظام همه جانبه صورت گیرد.

بلندیان در ادامه همکاری و همراهی مسئولان و مدیران استان را در امر مبارزه با فساد اداری خواستار شد و اظهارامیدواری کرد: سازمان بازرسی کشور در راستای ماموریتهای محوله حافظ حقوق شهروندی و ضامن اجرای برنامه های کشور و سلامت اداری شود.