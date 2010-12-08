کاروان آسیایی شکست حصر غزه وارد زاهدان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، این کاروان که متشکل از 65 آزاده مسلمان و سایر ادیان الهی است ظهر چهارشنبه وارد زاهدان شد و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت.

حدود 65 نفر آزادیخواه مسلمان و سایر ادیان الهی از کشورهای هندوستان، پاکستان، ژاپن، اندونزی و نپال و 25 نفر ایرانی در این کاروان حضور دارند.

در کاروان آسیایی شکست حصر غزه تعدادی از جانبازان نخستین کاروان آزادی غزه نیز حضور دارند.

اعضای این کاروان امشب در دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانشجویان و سایر مردم دیدار می کنند.

این کاروان پس از یک روز اقامت در زاهدان عازم کرمان می شود و در مسیر خود از یزد، اصفهان، قم، زنجان، تهران و تبریز گذشته و وارد ترکیه می شود سپس از ترکیه به سوریه رفته و از آنجا عازم غزه خواهد شد.

مردم زاهدان در مراسم استقبال از این کاروان با شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، زنده باد غزه، زنده باد فلسطین حمایت خود را از حرکت این کاروان اعلام کردند.

استقبال کنندگان همچنین با اعلام انزجار از جنایتهای بی شمار رژیم اشغالگر قدس، از مجامع بین المللی درخواست کردند زمینه ورود این کاروان به غزه را فراهم کنند و مردم دنیا را نیز به حمایت از این قبیل اقدامها دعوت کردند.

حجت اسلام صفرقربانپور، مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در مراسم استقبال از اعضای دومین کاروان آزادی، با ابراز خرسندی از ورود این کاروان اظهار داشت: همه مردم ایران علاقمند هستند در صورت امکان با این کاروان برای رساندن پیام انسانیت به مردم مظلوم فسطین همراه شوند.

محمدمهدی گرگیچ نیز به نمایندگی از سران طوایف بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان با عرض خیرمقدم به اعضای کاروان آزادی بیان داشت: مردم غیور اهل سنت و شیعه همواره حامی مردم مظلوم فلسطین و آماده حضور در جبهه نبرد با رژیم اشغالگر برای بازپس گیری حق و حقوق فلسطینیان هستند.

مسئول دومین کاروان آزادی غزه نیز در جمع پرشور استقبال کنندگان زاهدانی گفت: ایران در مرکز قیام جهانی علیه رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد و ملت ایران عامل خیزش مردم آسیا در دفاع از ملت فلسطین است.

فیروز میتی بور والا اظهار داشت: امروز مردم ایران و تمام کشورهای آسیا به صورت متحد علیه صهیونیسم غاصب به پا خواستند و با تشکیل دومین کاروان آزادی غزه برای رساندن کمکهای انسان دوستانه به سمت غزه حرکت کردند.

وی افزود: اعضای این کاروان به عنوان نمایندگان مردم کشورهای هندوستان، پاکستان، اندونزی، نپال، ژاپن و ایران برای حمایت از غزه وارد زاهدان شدند و از این نقطه با پیوستن برادران و خواهرانی از ترکیه و کشورهای عربی مانند عراق، مصر، بحرین و لبنان به سمت سوریه و از آنجا عازم غزه خواهند شد.

مسئول دومین کاروان آزادی گفت: امروزه فلسطین مسئله تمام بشریت است و به طور قطع با اتحاد تمام آزادیخواهان جهان علیه اسرائیل در آینده ای نه چندان دور نام و نشانی از این رژیم نامشروع و غاصب باقی نخواهد ماند.

30 مه سال 2010 میلادی مزدوران صهیونیسم با سلاحهای کشنده نخستین کاروان آزادی غزه را به خون کشیدند و آبهای نیلگون دریا را با خون شهیدان و مجروحان این کاروان معطر و رنگین کردند.

در این حمله وحشیانه، تعدادی از اعضای کاروان آزادی شهید و شماری نیز مجروح، مصدوم و اسیر شدند.

