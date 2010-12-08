وقوع جرم در‎ ‎نیروهای مسلح کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر ،اولین جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح استان تهران با حضور فرماندهان یگان های نظامی و انتظامی به میزبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد.
در این جلسه که جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به همراه، دادستان نظامی تهران، معاون ارجاع، مدیران کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم و دفتر رئیس و روابط عمومی، معاون دفتر آموزش و پژوهش و رئیس اداره عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیروهای مسلح حضور داشتند، بر نقش آموزش در پیشگیری از وقوع جرم تاکید شد.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه، با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح بسیار موفق بوده است، گفت: تاکنون 480 همایش پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور برگزار شده که در کنترل وقوع جرم در نیروهای مسلح موثر بوده به گونه ای که از سال 1382 تاکنون نرخ جرایم کاهش یافته است.
حجت الاسلام عباسعلی فراتی گفت: نتایج فعالیتهای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح به استحضار فرمانده معظم کل قوا رسید و دستوراتی صادر کردند و بر تداوم کار و جدی گرفتن پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح تاکید کردند.
فرمانده انتظامی استان تهران نیز یکی از نیازهای اساسی جامعه را امنیت عنوان کرد و افزود: وقتی از امنیت یاد می کنیم باید به این موضوع توجه نمائیم که امنیت کسانی که می خواهند آن را ایجاد نمایند چگونه تامین شود؟ این موضوع باید در دستور کار شورا قرار بگیرد.
سردار سرتیپ دوم علیرضا اکبرشاهی با بیان این که یک سوم تا یک چهارم جرایم در استان تهران رخ می دهد، تصریح کرد: باید تحلیل شود که چرا این میزان جرایم در یک منطقه رخ می دهد طبیعی است که یک دلیل آن جمعیت، گستردگی و پراکندگی است.
وی بر در نظرگرفتن جغرافیای جرم در موضوعات پیشگیری تاکید کرد و افزود: نسخه پیشگیری از وقوع جرمی که برای کل کشور در نظر گرفته می شود نمی توان برای تهران هم در نظر گرفت و در استان تهران نیز نسخه ای که برای یک یگان پیش بینی می کنیم باید با سایر یگان ها متفاوت باشد.
فرمانده انتظامی استان تهران با اشاره به این که مسائل مبتلابه ناجا با سایر سازمانهای نیروهای مسلح خیلی متفاوت است به ذکر مصادیقی در این ارتباط پرداخت و افزود: ماموریتهای ناجا من المهد الی الحد است یعنی از ابتدا تا لحظه آخر با مردم و جامعه سر و کار دارد و حساسیت ها و ظرافت های کار ناجا با سایر نیروهای مسلح متفاوت است.
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این جلسه به برخی عوامل بروز تنش در نیروها به دلیل عدم توازن ماموریت و ابزار ماموریت اشاره کرد و افزود: این عامل می تواند بستری برای ایجاد سایر جرایم و تخلفات بوجود اورد و در حال حاضر مشاهده می کنیم که بسیاری از جرایم نیروها با نوع جرایمی که در سطح جامعه اتفاق می افتد مرتبط است و خودش را به نیرو تحمیل می کند.
سردار علیرضا علیپور پیشنهاد داد: در حوادث خاصی که در تهران اتفاق می افتد یک نماینده از سازمان قضایی نیروهای مسلح در صحنه حاضر باشد تا با ارشاد نیروهای عمل کننده، جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
رئیس بازرسی انتظامی تهران بزرگ در این جلسه، از کاهش 28 درصدی جرایم این یگان خبر داد و گفت: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مدت هاست که کمیته صیانت کارش را آغاز کرده و نتایج بسیار خوبی هم حاصل شده است.
سردار علی فودازی تاکید کرد: آموزش نقش عمده ای در کاهش جرایم دارد.
سرهنگ یاراحمدی رئیس بازرسی انتظامی استان تهران، خواستار توجه خاص به پیشگیری وضعی به جای اعمال مجازات شد و گفت: جامعه نیروهای مسلح جامعه جوانی شده است و طیف وسیعی از آنان به اگاه سازی نیاز دارند و در نیروی انتظامی هر کجا که به این موضوع توجه ویژه ای نموده ایم توفیقات خوبی هم حاصل شده است.
معاون بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آشنایی کارکنان نیروهای مسلح با جرایم و مجازات ها را یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: یک سری افراد تنها از روی غفلت و نادانی نسبت به مسائل قضایی و حقوقی مرتکب جرم می شوند.
امیرسرتیپ جهانبخش حسنی افزود: نمی توانیم از کسی که اموزش به او نداده ایم انتظار داشته باشیم موقع امتحان سرافراز بیرون بیاید.
وی گفت: شخصی که گرفتار جرم می شود ممکن است به اشتباه راه خودش را ادامه دهد به امید آنکه بر جرم خود سرپوش بگذارد که عواقب وخیم تری به دنبال می آورد باید اموزش داده شود تا فرد گرفتار نجات یابد.
معاون بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انتظار داریم که آموزش های مورد نیاز توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت یکنواخت با تهیه الگویی، در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد تا به صورت هماهنگ در کل یگان ها اجرا شود.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش در این جلسه گفت: هر سازمان مثل یک پیکره می ماند که ممکن است دچار امراض شود و برای درمان آنها به متخصص نیاز است. امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین درمان بسیاری از جرایم است و باید در این خصوص اقداماتی انجام داد.
امیرسرتیپ محمدحسن باقری، تغییر نگاه جامعه به خدمت سربازی را یکی از موضوعاتی که می تواند مورد بحث شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد،دانست و افزود: حل این مشکل، مستلزم تصویب قوانینی برای اعطای تسهیلاتی در مدت سربازی است تا خدمت وظیفه در جامعه یک افتخار حساب شود و این شورا می تواند پیشنهادهایی در این ارتباط با ستادکل بدهد.
مدیرکل عفو و پیشگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه، پیشگیری از وقوع جرم را یک کار فراقوهایی دانست و افزود: هرچند این موضوع مهم یکی از وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی است اما سازوکار ان در اختیار این دستگاه نیست به همین دلیل در لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در کشور پیش بینی شده است.
احمد غلامی تصریح کرد: خوشبختانه در نیروهای مسلح، سازمان قضایی با کمک فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی توانست کار را به صورت برنامه ریزی شده از سال 1377 آغاز و به صورت منظم و مستمر ادامه دهد.
وی به نقش پیشگیری از ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: اگر مجموعه سالم باشد مدیریت و فرماندهی اسان می شود و از لحاظ اقتصادی هم محاسبه کرده اند هزینه پیشگیری بسیار کمتر از مجازات است.
غلامی افزود: نیروهای مسلح تنها هنگامی می توانند امنیت پایدار را تامین نمایند که از سلامت لازم برخودار باشند.
مدیرکل عفو و پیشگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح، ملاک و معیار برقراری امنیت را قانون عنوان کرد و افزود: ماموری که با نحوه بکارگیری سلاح و قوانین مرتبط با آن آشنا شده است در جایی که می بایست از اسلحه استفاده کند، استفاده نکند بایستی مورد مواخذه قرار گیرد.
وی در خصوص بحث سربازگیری در نیروهای مسلح گفت: اگر گزینش سربازان امکان پذیر نیست اما گرفتن ازمون شخصیت می تواند توانایی ها و خصوصیات فردی سرباز را مشخص سازد و راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم است.
مدیرحقوقی و رسیدگی های بازرسی ارتش با اشاره به کاهش 20 درصدی جرایم و تخلفات در این نیرو در شش ماهه اول سال 1389 گفت: در کمیسیون های عالی پیشگیری که حداقل 4 جلسه در سال با حضور فرماندهان عالی برگزار می شود، راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه می شود.
سرهنگ قهرمانی بسیاری از جرایم را ناشی از مسائل فرهنگی دانست و پیشنهاد همکاری شورای پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح را با شوراهای فرهنگی استان ها را در این زمینه داد.
سرهنگ غلامعلی حیدری جانشین رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی به رغم گستردگی تلاش زیادی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم با برگزاری کلاس های آموزشی در رده های مختلف کرده که حاصل ان کاهش 17 درصدی جرایم نزاجا در شش ماهه اول سال 1389 می باشد.
سرهنگ حسین قاسم پور مدیر رسیدگی به تخلفات و جرایم معاونت بازرسی ستادکل در این جلسه از تعامل خوب سازمان قضایی با نیروهای مسلح تشکر کرد و یکی از دستاوردهای ان را کاهش جرایم نظامی برشمرد.
سرهنگ آرامش معاون منابع انسانی سپاه محمد رسول الله(ص) نیز پیشنهاد گنجاندن منابع آموزشی مرتبط با پیشگیری از جرایم در دروس مراکز آموزشی نیروهای مسلح از پایین ترین سطح تا دوره های عالی و دافوس داد و خواستار برگزاری مستمر کارگاه های اموزشی حقوقی در یگان ها شد.
مدیرقضایی وزارت دفاع بر هدفمندی آموزش مسائل حقوقی و قضایی در نیروها تاکید کرد و گفت: متون آموزشی باید کاربردی و متناسب با نوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح باشد و هر یگان در راستای پیشگیری با توجه به شرایط خاص خودش یک نوع آموزش را ارائه دهد.
سرهنگ محمدعباسی تصریح کرد: مجموعه های مدیریتی که می خواهند بر یک مجموعه نظارت داشته باشند باید زیرساخت ها و توانمندی لازم برای اجرای این ماموریت را داشته باشند با بتوانند برای پیشگیری از وقوع جرم برنامه ریزی کنند.
مدیر پیشگیری و ارتقاء سلامت اداری وزارت دفاع با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی علل وقوع کلیه جرایم در این وزارتخانه گفت: در این پژوهش چهار دسته عوامل مالی- اقتصادی، فرهنگی و دینی، ساختاری و مدیریتی و عوامل سیاسی مؤثر در وقوع جرایم از سال 1384 تا 1387مورد بررسی قرار گرفت و به تناسب بر اساس مدل ها علمی، راهکارهای مربوط ارائه شده است.
گنجی افزود: در حال حاضر 10 پروژه تحقیقاتی در بازرسی وزارت دفاع در حال انجام است و ما توانسته ایم پژوهش های علمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را نهادینه کنیم.
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