وقوع جرم در‎ ‎نیروهای مسلح کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر ،اولین جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح‎ ‎استان تهران با حضور فرماندهان ‏یگان های نظامی و انتظامی به میزبانی سازمان قضایی‎ ‎نیروهای مسلح برگزار شد‎.

در این جلسه که جمعی از فرماندهان‎ ‎نیروهای مسلح به همراه، دادستان ‏نظامی تهران، معاون ارجاع، مدیران کل عفو و پیشگیری‎ ‎از وقوع جرم و دفتر رئیس و روابط عمومی، معاون ‏دفتر آموزش و پژوهش و رئیس اداره‎ ‎عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیروهای مسلح حضور داشتند، بر ‏نقش آموزش در پیشگیری از‎ ‎وقوع جرم تاکید شد‎.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه، با‎ ‎بیان این که پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای ‏مسلح بسیار موفق بوده است، گفت: تاکنون‎ 480 ‎همایش پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور برگزار ‏شده که در کنترل وقوع جرم در‎ ‎نیروهای مسلح موثر بوده به گونه ای که از سال 1382 تاکنون نرخ جرایم ‏کاهش یافته‎ ‎است‎.

حجت الاسلام عباسعلی فراتی گفت: نتایج‎ ‎فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای ‏مسلح به استحضار فرمانده معظم کل قوا‎ ‎رسید و دستوراتی صادر کردند و بر تداوم کار و جدی گرفتن ‏پیشگیری از وقوع جرم در‎ ‎نیروهای مسلح تاکید کردند‎.

فرمانده انتظامی استان تهران نیز یکی از نیازهای‎ ‎اساسی جامعه را امنیت عنوان کرد و افزود: وقتی از ‏امنیت یاد می کنیم باید به این‎ ‎موضوع توجه نمائیم که امنیت کسانی که می خواهند آن را ایجاد نمایند ‏چگونه تامین‎ ‎شود؟ این موضوع باید در دستور کار شورا قرار بگیرد‎.

سردار سرتیپ دوم علیرضا اکبرشاهی با بیان این که‎ ‎یک سوم تا یک چهارم جرایم در استان تهران رخ می ‏دهد، تصریح کرد: باید تحلیل شود که‎ ‎چرا این میزان جرایم در یک منطقه رخ می دهد طبیعی است که یک ‏دلیل آن جمعیت، گستردگی‎ ‎و پراکندگی است‎.

وی بر در نظرگرفتن جغرافیای جرم در موضوعات‎ ‎پیشگیری تاکید کرد و افزود: نسخه پیشگیری از وقوع ‏جرمی که برای کل کشور در نظر‎ ‎گرفته می شود نمی توان برای تهران هم در نظر گرفت و در استان تهران ‏نیز نسخه ای که‎ ‎برای یک یگان پیش بینی می کنیم باید با سایر یگان ها متفاوت باشد‎.

فرمانده انتظامی استان تهران با اشاره به این که‎ ‎مسائل مبتلابه ناجا با سایر سازمان‌های نیروهای مسلح ‏خیلی متفاوت است به ذکر‎ ‎مصادیقی در این ارتباط پرداخت و افزود: ماموریت‌های ناجا من المهد الی الحد ‏است‎ ‎یعنی از ابتدا تا لحظه آخر با مردم و جامعه سر و کار دارد و حساسیت ها و ظرافت های‎ ‎کار ناجا با ‏سایر نیروهای مسلح متفاوت است‎.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این‎ ‎جلسه به برخی عوامل بروز تنش در نیروها به دلیل عدم ‏توازن ماموریت و ابزار ماموریت‎ ‎اشاره کرد و افزود: این عامل می تواند بستری برای ایجاد سایر جرایم و ‏تخلفات بوجود‎ ‎اورد و در حال حاضر مشاهده می کنیم که بسیاری از جرایم نیروها با نوع جرایمی که در‎ ‎سطح جامعه اتفاق می افتد مرتبط است و خودش را به نیرو تحمیل می کند‎.

سردار علیرضا علیپور پیشنهاد داد: در حوادث خاصی‎ ‎که در تهران اتفاق می افتد یک نماینده از سازمان ‏قضایی نیروهای مسلح در صحنه حاضر‎ ‎باشد تا با ارشاد نیروهای عمل کننده، جلوی تخلفات احتمالی ‏گرفته شود‎.

رئیس بازرسی انتظامی تهران بزرگ در این جلسه، از‎ ‎کاهش 28 درصدی جرایم این یگان خبر داد و گفت: در ‏فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مدت‎ ‎هاست که کمیته صیانت کارش را آغاز کرده و نتایج بسیار خوبی هم ‏حاصل شده است‎.

سردار علی فودازی تاکید کرد: آموزش نقش عمده ای در‎ ‎کاهش جرایم دارد‎.

سرهنگ یاراحمدی رئیس بازرسی انتظامی استان تهران،‎ ‎خواستار توجه خاص به پیشگیری وضعی به جای ‏اعمال مجازات شد و گفت: جامعه نیروهای‎ ‎مسلح جامعه جوانی شده است و طیف وسیعی از آنان به اگاه ‏سازی نیاز دارند و در نیروی‎ ‎انتظامی هر کجا که به این موضوع توجه ویژه ای نموده ایم توفیقات خوبی هم ‏حاصل شده‎ ‎است‎.

معاون بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آشنایی‎ ‎کارکنان نیروهای مسلح با جرایم و مجازات ها را ‏یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم‎ ‎عنوان کرد و گفت: یک سری افراد تنها از روی غفلت و نادانی ‏نسبت به مسائل قضایی و‎ ‎حقوقی مرتکب جرم می شوند‎.

امیرسرتیپ جهانبخش حسنی افزود: نمی توانیم از کسی‎ ‎که اموزش به او نداده ایم انتظار داشته باشیم ‏موقع امتحان سرافراز بیرون بیاید‎.

وی گفت: شخصی که گرفتار جرم می شود ممکن است به‎ ‎اشتباه راه خودش را ادامه دهد به امید آنکه بر ‏جرم خود سرپوش بگذارد که عواقب وخیم‎ ‎تری به دنبال می آورد باید اموزش داده شود تا فرد گرفتار نجات ‏یابد‎.

معاون بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد‎: ‎انتظار داریم که آموزش های مورد نیاز توسط ‏سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت‎ ‎یکنواخت با تهیه الگویی، در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد تا به ‏صورت هماهنگ در کل‎ ‎یگان ها اجرا شود‎.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش در این جلسه‎ ‎گفت: هر سازمان مثل یک پیکره می ماند که ‏ممکن است دچار امراض شود و برای درمان آنها‎ ‎به متخصص نیاز است. امر به معروف و نهی از منکر ‏بزرگترین درمان بسیاری از جرایم است‎ ‎و باید در این خصوص اقداماتی انجام داد‎.

امیرسرتیپ محمدحسن باقری، تغییر نگاه جامعه به‎ ‎خدمت سربازی را یکی از موضوعاتی که می تواند مورد ‏بحث شورای پیشگیری از وقوع جرم‎ ‎قرار گیرد،دانست و افزود: حل این مشکل، مستلزم تصویب قوانینی ‏برای اعطای تسهیلاتی‎ ‎در مدت سربازی است تا خدمت وظیفه در جامعه یک افتخار حساب شود و این ‏شورا می تواند‎ ‎پیشنهادهایی در این ارتباط با ستادکل بدهد‎.

مدیرکل عفو و پیشگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح‎ ‎نیز در این جلسه، پیشگیری از وقوع جرم را یک ‏کار فراقوه‌ایی دانست و افزود: هرچند‎ ‎این موضوع مهم یکی از وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی است ‏اما سازوکار ان در‎ ‎اختیار این دستگاه نیست به همین دلیل در لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل شورای‎ ‎عالی پیشگیری از وقوع جرم در کشور پیش بینی شده است‎.

احمد غلامی تصریح کرد: خوشبختانه در نیروهای مسلح،‎ ‎سازمان قضایی با کمک فرماندهان و مسئولان ‏نظامی و انتظامی توانست کار را به صورت‎ ‎برنامه ریزی شده از سال 1377 آغاز و به صورت منظم و مستمر ‏ادامه دهد‎.

وی به نقش پیشگیری از ابعاد مختلف اشاره کرد و‎ ‎گفت: اگر مجموعه سالم باشد مدیریت و فرماندهی ‏اسان می شود و از لحاظ اقتصادی هم‎ ‎محاسبه کرده اند هزینه پیشگیری بسیار کمتر از مجازات است‎.

غلامی افزود: نیروهای مسلح تنها هنگامی می توانند‎ ‎امنیت پایدار را تامین نمایند که از سلامت لازم ‏برخودار باشند‎.

مدیرکل عفو و پیشگیری سازمان قضایی نیروهای‎ ‎مسلح، ملاک و معیار برقراری امنیت را قانون عنوان کرد و ‏افزود: ماموری که با نحوه‎ ‎بکارگیری سلاح و قوانین مرتبط با آن آشنا شده است در جایی که می بایست از ‏اسلحه‎ ‎استفاده کند، استفاده نکند بایستی مورد مواخذه قرار گیرد‎. ‎

وی در خصوص بحث سربازگیری در نیروهای مسلح گفت: اگر‎ ‎گزینش سربازان امکان پذیر نیست اما گرفتن ‏ازمون شخصیت می تواند توانایی ها و‎ ‎خصوصیات فردی سرباز را مشخص سازد و راهکاری برای پیشگیری ‏از وقوع جرم است‎.

مدیرحقوقی و رسیدگی های بازرسی ارتش با اشاره به‎ ‎کاهش 20 درصدی جرایم و تخلفات در این نیرو در ‏شش ماهه اول سال 1389 گفت: در کمیسیون‎ ‎های عالی پیشگیری که حداقل 4 جلسه در سال با حضور ‏فرماندهان عالی برگزار می شود،‎ ‎راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه می شود‎.

سرهنگ قهرمانی بسیاری از جرایم را ناشی از مسائل‎ ‎فرهنگی دانست و پیشنهاد همکاری شورای ‏پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح را با‏‎ ‎شوراهای فرهنگی استان ها را در این زمینه داد‎.

سرهنگ غلامعلی حیدری جانشین رئیس بازرسی نیروی‎ ‎زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی به رغم ‏گستردگی تلاش زیادی در زمینه پیشگیری از وقوع‎ ‎جرم با برگزاری کلاس های آموزشی در رده های ‏مختلف کرده که حاصل ان کاهش 17 درصدی‎ ‎جرایم نزاجا در شش ماهه اول سال 1389 می باشد‏‎.

سرهنگ حسین قاسم پور مدیر رسیدگی به تخلفات و‎ ‎جرایم معاونت بازرسی ستادکل در این جلسه از ‏تعامل خوب سازمان قضایی با نیروهای مسلح‎ ‎تشکر کرد و یکی از دستاوردهای ان را کاهش جرایم نظامی ‏برشمرد‎.

سرهنگ آرامش معاون منابع انسانی سپاه محمد رسول‎ ‎الله(ص) نیز پیشنهاد گنجاندن منابع آموزشی ‏مرتبط با پیشگیری از جرایم در دروس مراکز‎ ‎آموزشی نیروهای مسلح از پایین ترین سطح تا دوره های عالی ‏و دافوس داد و خواستار‎ ‎برگزاری مستمر کارگاه های اموزشی حقوقی در یگان ها شد‎.

مدیرقضایی وزارت دفاع بر هدفمندی آموزش مسائل‎ ‎حقوقی و قضایی در نیروها تاکید کرد و گفت: متون ‏آموزشی باید کاربردی و متناسب با‎ ‎نوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح باشد و هر یگان در راستای ‏پیشگیری با توجه به‎ ‎شرایط خاص خودش یک نوع آموزش را ارائه دهد‎.

سرهنگ محمدعباسی تصریح کرد: مجموعه های مدیریتی که‎ ‎می خواهند بر یک مجموعه نظارت داشته ‏باشند باید زیرساخت ها و توانمندی لازم برای‎ ‎اجرای این ماموریت را داشته باشند با بتوانند برای پیشگیری ‏از وقوع جرم برنامه ریزی‎ ‎کنند‎.

مدیر پیشگیری و ارتقاء سلامت اداری وزارت دفاع با اشاره به اجرای‎ ‎پروژه تحقیقاتی علل وقوع کلیه جرایم ‏در این وزارتخانه گفت: در این پژوهش چهار دسته‎ ‎عوامل مالی- اقتصادی، فرهنگی و دینی، ساختاری و ‏مدیریتی و عوامل سیاسی مؤثر در وقوع‎ ‎جرایم از سال 1384 تا 1387مورد بررسی قرار گرفت و به تناسب ‏بر اساس مدل ها علمی،‎ ‎راهکارهای مربوط ارائه شده است‎.

گنجی افزود: در حال حاضر 10 پروژه تحقیقاتی در‏‎ ‎بازرسی وزارت دفاع در حال انجام است و ما توانسته ایم ‏پژوهش های علمی در زمینه‎ ‎پیشگیری از وقوع جرم را نهادینه کنیم‎.