رقابت 7 نامزد براي كسب كرسي رياست هيات تكواندوي تهران

به گزارش خبرنگار" مهر" براي احرازپست رياست اين هيات، 7 نفرثبت نام كرده اند. سعيد مهيمن رييس فعلي اين هيات، داود فلاح رييس سازمان ليگ تكواندووبرادران سرابي كه پيش ازاين رييس ونايب رييس هيات تكواندوي تهران بودند، درميان ثبت نام كنندگان ازشانس بيشتري برخوردارهستند. اصغرطهماسبي، ابراهيم نجفي وهومن صدر نيزازديگرافرادي هستند كه شانس خود را براي تصدي اين پست آزمايش مي كنند.

احمد وجمشيد سرابي كه درطول سالهاي70 تا 78 مسووليت هيات تكواندو تهران را بر عهده داشتند درتهران ازمقبوليت بالايي برخوردارهستند، مربيان، داوران وهنرجويان تهراني بي ميل نيستند تا مجددا هدايت تكواندو تهران رااين دونفردردست بگيرند. البته كناره گيري يك نفربه نفع ديگري درروزهاي نزديك به انتخابات محتمل تربنظرمي رسد.