به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرهودی‌نیا روز چهارشنبه در همایش منطقه‌ای حقوق بشر و صلح دوستی جهانی بر جایگاه متعالی حقوق بشر در آموزه‌های اسلامی تاکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تبریز گفت: حقوق بشر اسلامی در منطقه هفت در محدوده شمال غرب کشور فعالیت می‌کند و تعدادی از مسئولان استانی و افراد خوشنام استانی عضو هیئت امنای این کمیسیون در منطقه هفت هستند.

دبیر علمی همایش منطقه‌ای حقوق بشر و صلح دوستی جهانی تصریح کرد: حفظ کرامت انسانی از جمله عدم شکنجه اصل مسلم حقوق بشر است و هیچ‌کس حق ندارد این کرامت را بشکند.

فرهودی‌نیا اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی حتی بر حفظ جان انسان‌ها نیز ارجحیت دارد چراکه قتل انسان‌ها در برخی موارد و از جمله در دفاع مشروع و در صحنه نبردها مجاز شمرده شده اما کرامت انسانی همواره باید محترم شمرده شود.

وی گفـت: در قرآن کریم به موضوع برابری انسان‌ها تاکید شده است و از دیدگاه قرآن کریم ملاک برتری تنها تقواست.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مستقیماً به کرامت انسانی پرداخته است و از تجلیل شخصیت و حرمت انسانی سخن گفته است.

دبیر علمی همایش منطقه‌ای حقوق بشر و صلح دوستی جهانی گفت: ‌ماده یک اعلامیه حقوق بشر جهانی بر کرامت انسانی و برابری انسان‌ها پرداخته است و این در حالی است که صدها سال قبل از تدوین این اعلامیه مولای متقیان در سفارشی به مالک اشتر به طور دقیق به مسئله احترام به حقوق دیگران اشاره کرده و بر آن سفارش کرده است.

فرهودی‌نیا اظهار داشت: شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران با اشاره به لزوم توجه به حقوق بشر بر عمل کردن به این منشور حقوقی در مقدمه کتاب تاکید می‌کند.

دبیر علمی همایش منطقه ای حقوق بشر و صلح دوستی جهانی گفت: عمل به اعلامیه حقوق بشر جهانی باید به صورت جدی مورد توجه همگان قرار گیرد و نباید از عمل به آن وحشت داشت.