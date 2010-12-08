همایش "حقوق بشر در جهان معاصر" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی در سخنرانی افتتاحیه همایش "حقوق بشر در جهان معاصر" که به ابتکار سازمانهای غیردولتی برگزار می شود چالشهای پیرامون حقوق بشر در جهان را مطرح می کند.



همایش روز جهانی حقوق بشر دوشنبه صبح در مرکز مطالعات بین الملل وزارت امور خارجه برگزار می شود.