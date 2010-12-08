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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

در روز جهانی حقوق بشر/

همایش "حقوق بشر در جهان معاصر" برگزار می شود

همایش "حقوق بشر در جهان معاصر" برگزار می شود

دبیر ستاد حقوق بشر در همایشی که به مناسبت فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر به ابتکار سازمانهای غیر دولتی فعال در این زمینه در محل مرکز مطالعات وزارت امورخارجه برگزار می شود سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی در سخنرانی افتتاحیه همایش "حقوق بشر در جهان معاصر" که به ابتکار سازمانهای غیردولتی برگزار می شود چالشهای پیرامون حقوق بشر در جهان را مطرح می کند.
 
همایش روز جهانی حقوق بشر دوشنبه صبح در مرکز مطالعات بین الملل وزارت امور خارجه برگزار می شود. 

کد مطلب 1207031

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