دولت ها در مقابل نقش نظارتی رسانه ها سعه صدر پیشه کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز چهارشنبه با حضور در اختتامیه همایش ارتقای سلامت نظام اداری طی سخنانی با بیان اینکه این گونه نشست ها به درک بهتر مسئله مبارزه با فساد کمک می کند گفت: برگزاری این نشست ها منجر به سامان یافتن نظارت در کشور می شود.

وی تصریح کرد: این نشست ها نشان می دهد اراده قوی تر جمهوری اسلامی در این امر است. در واقع فساد در جامعه به بنیادهای اخلاقی و معنوی جامعه لطمه می زند و آن را تخریب می کند.

لاریجانی افزود: مبارزه با فساد اگر به درستی محقق نشد تبدیل به دور باطل می شود که این امر تخریب کننده ای است.

وی گفت: وقتی فساد در جامعه ای باشد توسعه کشور هم دارای مانع جدی می شود. سرمایه های اجتماعی و ابعاد اقتصادی لطمه می بینند.

رئیس قوه مقننه گفت: فساد یک پدیده جهانی است. به این نکته باید توجه کرد که مسئله فساد به نوعی با شرایط فرهنگی اجتماعی و سیاسی دولت ها مربوط می شود از این جهت فساد موضوع مهم و تاثیر گذار در اقتصاد فرهنگی و مشروعیت نظام ها می شود و باید به همین میزان به آن توجه کرد. نباید از آن فرار کرد بلکه با واقعیت با آن روبرو شد و بدون اینکه به تظاهر در مبارزه با فساد از آن عبور کنیم باید به نحو عالمانه با آن برخورد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مسئله فساد درجامعه رشد کند باید بدانیم تزلزل در ساختارهای جامعه بوجود می آید حال که این میزان جنبه بنیادی دارد این سئوال مطرح است که چرا ما در جمهوری اسلامی با پدیده فساد به این نحو مواجه هستیم.

لاریجانی با اشاره به ارتقا 22 رتبه ای ایران در مبارزه با فساد و بیان این نکته که نباید به این رقم افتخار کرد گفت: ما در مبارزه با فساد باید تراز جمهوری اسلامی را نسبت به مبانی خودش بسنجیم و انتظار بیش از این است.

وی گفت: مسئله فساد در جمهوری اسلامی مواجه با سئوال بنیادی است که چرا در جمهوری اسلامی با این پدیده مواجه هستیم؟ این مسئله بسیار مهم است و چگونه مبارزه کردن با آن مهمتر.

رئیس مجلس افزود: نباید با این مقوله شعاری برخورد کرد و نسبت به آن جنبه احساسی داشت. درست است اقداماتی در سالهای اخیر در خصوص مبارزه با فساد انجام شده است اما فکر نمی کنم این مقدار کار کافی باشد. اگر حس جامعه این شد که در این مسیر کارها به درستی انجام شده است آنگاه در راه مبارزه با فساد توفیق داریم اما با برگزاری 4 دادگاه نباید احساس توفیق زیادی داشته باشیم.

لاریجانی با بیان اینکه باید از ظرفیت و استعداد فکری جامعه در این مسیر استفاده کنیم گفت: رویکرد من رویکردی آرمان گرایانه و واقع گرایانه نسبت به مبارزه با فساد در جامعه است. باید از نظر معرفتی به موضوع تقرب درستی داشته باشیم که چرا در کشور این گونه فسادها را داشتیم البته پاسخ ها باید به این سئوال ها عالمانه و صادقانه باشد.

وی با بیان اینکه فساد یک بعد ندارد گفت: فساد ابعادی اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، مالی، سیاسی و اداری دارد و باید فساد را در هر بخشی یکی بدانیم. به این معنی که فساد، فساد می آورد. اگر فساد در یکی از حوزه ها عمیق شد تاثیر خود را در بخش های دیگر نیز می گذارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مبارزه با فساد را نمی شود موجی و گذرا دانست بلکه باید جدی و مستمر با آن برخورد کرد. باید برای مبارزه با آن طرح و برنامه داشته باشیم همچنین باید دارای نظام سنجش باشیم و بسنجیم که چقدر به بهبود نزدیک می شویم.

لاریجانی گفت: بنابراین در این مسیر به یک مدل تشخیص و یک مدل ارزیابی نیاز داریم تا در مبارزه با فساد استمرار داشته باشیم لذا باید مدل های درستی برای این موضوع طراحی شود.

وی تصریح کرد: به مقوله فساد باید نگاه سیستمی و ساختاری از لحاظ مبارزه داشته باشیم قبول کنیم اگر سیستم ها اصلاح شود بسیاری از مشکلات فساد در جامعه کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال بحث انحصارات در شیوه های دولتی حتما فسادزاست. اگر سیستم های شما فربه بود باید قبول کنید که پیامد آن فساد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی عدم تمرکز را یکی از عواملی دانست که ساختار مبارزه با فساد را سهل تر می کند.

وی همچنین پاسخگو بودن مدیران ارشد را از دیگر راههای نظارت و کاهش فساد دانست.

نماینده مردم قم حاکمیت قانون را مهمترین عامل جلوگیری از فساد خواند و گفت: هیچ میزانی بهتر از قانون برای مبارزه با فساد نداریم.

لاریجانی نظارت کارآمد و شفافیت در عملکرد را ساز و کار مهمی در مهار مسئله فساد خواند و گفت: برخورد کیفری با عوامل فساد لازم است و من خوشحالم که این اراده را در قوه قضائیه می بینم البته باید توجه شود برخورد بیش از آن که جنبه تنبیهی داشته باشد جنبه بازدارنده داشته باشد فکر می کنم در این زمینه قوه قضاییه کاستی دارد.

وی گفت: برخی مفاسد اجتماعی در جامعه وجود دارد که امنیت جامعه را به هم می زند. به عنوان مثال پرونده قتل و یا تجاوز به عنف 8-7 سال طول می کشد و جنبه بازدارندگی اش را از دست می دهد یا از نظر رسانه ای طوری عمل نمی شود که جنبه بازدارنده داشته باشد و این رویکرد خاص می طلبد.

رئیس مجلس با اشاره به فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد افزود: در بندهای این فرمان تاکید شده است که با ریشه ها و دانه درشت ها برخورد شود به این معنی که مسائل اساسی تر را در اولویت قرار دهید.

لاریجانی با اشاره به ارائه بیلان کاری دستگاهها از نحوه نظارت گفت: به عنوان مثال ما در معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان معوقه داریم اما در ارائه بیلان کاری وقتی گفته می شود 400 میلیارد تومان بازگشت معوقات داشتیم این تناسبی با موضوع ندارد بنابراین باید نوع مواجه ما با فساد فعال و به گونه ای باشد که اثرگذار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر دستگاه نظارت از سلامت کافی برخوردار نباشد نمی تواند با فساد مبارزه کند و خود گرفتار می شود. فساد سیستم های اداری می خواهد دستگاه نظارتی را بیمار کند و شاید یکی از مشکلات ما در بحث نظام نظارتی تعدد جاها باشد.

رئیس مجلس با اشاره به غوغاسالاری بوجود آمده در طی ارائه گزارش های نظارتی را مانع محقق شدن اثر این گزارشات کارشناسی خواند و گفت: اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید این موضوع را حل کنیم. نباید سر و صداها در مبارزه با فساد باعث شود کار دستگاههای نظارتی عمیق بماند. دستگاههای نظارتی باید پشتوانه مردمی داشته باشند اگر مردم احساس کنند دستگاههای نظارتی بی طرفانه اقدام می کنند موج آفرینی ها به دیوار می خورد.

لاریجانی گفت: من مخالف موج آفرینی های دروغین هستم که باعث می شود کارشناسان دستگاهها نتوانند کارشان را درست انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت کار رسانه ای در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: رسانه ها می توانند مسئولان را پاسخگو کنند. دولت ها باید سعه صدر و مدارا با رسانه ها داشته باشند و بدانند نهادهای رشید رسانه ای به سلامت اداری اقتصادی و فرهنگی کشور کمک می کنند.

لاریجانی گفت: رسانه ها نیز باید خودکنترلی داشته باشند که طعمه نشوند. کار رسانه ها باید طبق قوانین باشد اما اگر به رسانه مجال دهیم اگر به آنها وسعت دید دهیم که کارهای مهم را مطرح کنند، رسانه ها مانع ایجاد فساد در کشور می شوند.

لاریجانی با بیان اینکه مسئله فساد در جمهوری اسلامی را نباید دست کم گرفت گفت: نهادهای نظارتی قصد مچ گیری ندارند و نمی خواهند مدیری را تخریب حیثتی کنند بلکه قصدشان این است که روی وجوهی تمرکز کنند که منافع عامه جامعه را تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی با اشاره به بررسی 3-2 ماهه برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: فکر می کنم امکان داشت که قانون برنامه پنجم مختصرتر اما نافع تر باشد تا راحت تر افق 5 ساله را تشخیص دهیم و قانون برنامه را به اراده ملی در کشور تبدیل کنیم به طوری که نرخ رشد ما در هر بخش مشخص باشد.

رئیس مجلس با بیان اینکه به نظرم نقص متدولوژیک در تهیه لوایح وجود دارد گفت: باید بدانیم که قوانین برنامه جایگزین قوانین عام نیست و برنامه توسعه تدوین افق در 5 سال است می شود قوانین را سهل تر تهیه کرد.