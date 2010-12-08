عافیت طلبی فساد را بیشتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر چهارشنبه در جمع مدیران استان اهتمام جدی برای پیشگیری از وقوع فساد در ادارات تاکید کرد و افزود: فساد در نظام اسلامی به هیچ وجه قابل تحمل نیست و سلامت در همه امور جامعه مدنظر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه قرآن در این کشور حاکمیت دارد، اظهار داشت: پذیرش مسئولیتها در چنین نظامی شرایط خود را دارد و مدیران پاک دست، پاک بین و پاک نیت هر گونه شائبه را از هم دور نگه دارند.

استاندار گیلان گفت: مدیران و مسئولان استان باید در یک ارتباط و مشورت مستمر با اداره کل بازرسی، دیوان محاسبات، معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری و دستگاههای اطلاعاتی بوده و از تجارب و توانمندی آنان بهره ببرند.

وی اظهارداشت: مردم در سازمانها و نهادها نباید بدنبال آشنا، دوست و رفیق باشند تا مشکلات خود را رفع و رجوع کنند، این در واقع توهین به آن مدیر سازمان ونهاد است باید در پی اعتماد مردم حرکت کرد، سلب اعتماد به مردم مایه فساد بیشتر است.

استاندار گیلان ادامه داد: همه باید خود را در تقویت و سلامت هر چه بیشتر نظام مسئول تربدانند، قواعد و قوانین را رعایت کنند و با نهایت همکاری با دستگاههای بازرسی و نظارتی زمینه پیشگیری از فساد اداری را محقق و اجازه بروزهیچ فسادی را ندهند.