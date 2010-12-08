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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

تلفات انفجار انتحاری پاکستان به 17 نفر رسید

تلفات انفجار انتحاری پاکستان به 17 نفر رسید

تلفات انفجار انتحاری امروز در یک پایانه اتوبوس در کوهات پاکستان به 17 نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عامل انتحاری سومین انفجار تروریستی در پاکستان طی سه روز گذشته که امروز چهارشنبه در شهر کوهات رخ داد، یک نوجوان بود.

در این انفجار که در یک پایانه اتوبوس پر ازدحام در مرکز ایالت خیبر پختونخواه رخ داد، 25 نفر دیگر زخمی شدند. "دلاور بنگش" رئیس پلیس این شهر نیم میلیون نفری ضمن اعلام این مطلب گفت: وضع 7 نفر از مجروحان بسیار وخیم است.
 
بر این اساس عامل این عملیات انتحاری خود را در مقابل اتوبوسی که عازم منطقه اوراکزای بوده، منفجر کرده است. این در حالی است که دولت پس از انجام عملیات پاکسازی ارتش در این بخش قبیله نشین، در حال بازگرداندن ساکنان به این مناطق است.
 
گفتنی است از زمان حمله سال 2007 ارتش پاکستان به مسجد گروههای افراطی در اسلام آباد تا کنون بیش از 4 هزار نفر در عملیاتهای تروریستی این گروهها کشته شده اند.
کد مطلب 1207042

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