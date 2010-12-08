هیئتهای مذهبی بانوان در طرح عفاف نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست با هیئتهای مذهبی بانوان استان که محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت:جوامع غربی پس از صنعتی شدن شاکله و اساس خانواده را از دست دادند و به سمتی گرایش پیدا کردند که اهمیتی برای وجود خانواده قائل نشدند و الان ضربات این از هم پاشیدگی خانواده ها را حس می کنند و گرایش خود را برای احیای مجدد آن نشان دادند، لذا نقش هئیتهای مذهبی به خصوص بانوان در تبیین جایگاه خانواده و اثرات مثبت حجاب و عفاف در جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه هر چه قدر حجاب و عفاف در جامعه کم رنگ شود به همان اندازه جامعه از لحاظ محتوایی تهی می شود، خاطر نشان کرد: حجاب و عفاف هدایت و حفظ کننده اخلاق و منش انسانها در جامعه است بنابراین هیئتهای مذهبی هر چه قدر که قوی تر و منسجم تر در این موضوعات وارد شوند فضای جامعه سالم تر می شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارهای فرهنگی صورت گرفته طی یک سال گذشته در استان گفت: تعداد حضور راهیان نور طی یک سال گذشته برابری با سالهای گذشته می کند که این موضوع حاکی از تلاش برای ایجاد امکانات خوب جهت اسکان راهیان نور طی یک سال گذشته است.

وی همچنین تلاش برای ایجاد یادمان شهدا و برگزاری مراسمات بزرگداشت مقام شامخ شهدا را طی یک سال گذشته از جمله انجام کارهای فرهنگی در استان عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دیدار و تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از جمله کارهای فرهنگی است که طی یک سال گذشته در استان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

هاشمی در ادامه از عملیات اجرایی موزه شهدا تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: استان کرمانشاه بالغ بر 10 هزار شهید دارد اما طی سالهای گذشته اقدامی برای احداث موزه شهدا صورت نگرفته بود اما امسال اعتبار خاصی برای اجرای آن در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی این پروژه در سالجاری شروع خواهد شد.

200هیئت مذهبی بانوان در کرمانشاه فعالیت می کنند

در ابتدای این مراسم مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گزارشی از فعالیتهای هئیتهای مذهبی بانوان در استان ارائه کرد و گفت: استان کرمانشاه دارای 200 هئیت مذهبی بانوان است و تاکنون 100 نفر بانو مداح مورد شناسایی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تلاش و کوشش بانوان برای اشاعه برنامه های فرهنگی و مذهبی بیش از مردان است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در استان کرمانشاه هئیتهای مذهبی بانوان با تلاش و جدیتی گسترده به دنبال گسترش فرهنگ دینی و مذهبی در جامعه هستند.