بازدید وزیر دفاع از شرکت واگن پارس اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار احمد وحیدی عصر چهارشنبه در حاشیه این بازدید از شرکت واگن پارس اراک افزود: شرکت واگن پارس از شرکتهای مادر تخصصی واگن سازی در ایران است که توجه به آن می تواند بخشی از نیازهای ریلی کشور را برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت از این شرکت حمایت می کند افزود: تولید از مهمترین ضرورتهای کشور است که می توان در حوزه اقتصاد بالنده باشد.

سردار وحیدی ادامه داد: در بخش حمل و نقل ریلی بسیاری از پروژه ها معطل مانده است که بایستی با رفع موانع موجود در بخش حمل و نقل ریلی پیشتاز شویم.

وی با اشاره به اینکه کشور به حمل و نقل ریلی نیاز دارد از طرفی این پنانسیل در این شرکت وجود دارد، اظهار داشت: تا کنون این دو با یکدیگر هماهنگ عمل نکرده و این امر سبب شده بود بسیاری از نیازهای داخل از خارج از کشور تامین شود.

سردار وحیدی اضافه کرد: می توان قطارها و ترن ستهای با سرعت بالا و کیفیت خوب در این شرکت ساخت که بایستی مهندسین به دانش روز و تکنولوژی بالا مجهز شوند.

وزیر دفاع در سفر دو روزه خود با استان مرکزی از شرکتهای آلومینیوم سازی، هپکو، ماشین سازی نیز بازدید کرد.

شرکت واگن پارس در سال ۱۳۵۴ تاسیس و در سال ۱۳۶۴ با سرمایه گذاری سازمان صنایع و نوسازی ایران به یکی از زیر مجموعه های این سازمان پیوست.

طراحی، ساخت و تولید انواع انواع واگن های باری ، مسافرتی بین شهری، لکوموتیو ، واگن های خود کشش، مترو، پل تلسکوپی و انواع بوژی از جمله توانمهندیهای این شرکت مادر تخصصی صنایع ریلی محسوب می شود.