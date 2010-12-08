به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای ولا سوگواره وبلاگ‌نویسان عاشورایی را در دو بخش کلی "وبلاگ های برگزیده" و "آثار وبلاگی برتر" در قالب متن (دل نوشته، داستان کوتاه و شعر)، صوت، فیلم (نماهنگ، مستند و فیلم کوتاه)، تصویر پوستر و متحرک سازی (فلش، پویانمایی و تم موبایل)‌ بین وبلاگ‌نویسان برگزارمی کند.

"فرهنگ عاشورا"، "بصیرت"، "عبرت های عاشورا"، "برش های تاریخی شیعه و عاشورا" و "زمان شناسی" از موضوعات بخش عمومی و "تطابق تاریخی کربلا با ..." از موضوعات بخش ویژه این سوگواره است.

ایجاد یک وبلاگ در فضای مجازی، تکمیل فرم ثبت نام در سایت مسابقه، انتشار حداقل یک پست درباره موضوعات ارائه شده از جمله شرایط و مقررات شرکت در سوگواره اعلام شده است.

فرصت ثبت نام در این مسابقه از اول محرم ماه تا اربعین حسینی انجام می‌شود.

14سفر کربلا، سفر به مشهد مقدس، قم و ده ها جوایز نفیس دیگر از هدایای این مسابقه خواهد بود.

داوری آثار رسیده به دبیرخانه آن لاین سوگواره از 20 محرم ماه تا پایان ماه صفر انجام می شود و مراسم اختتامیه آن نیز با معرفی نفرات برگزیده برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی فرهنگسرای ولا مراجعه کرده و یا با شماره 33771886 تماس بگیرند.