بسته مشوق های سرمایه گذاری تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: دولت به سمت طراحی مشوق ها برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دغدغه مدیران استانی برای تسهیل در سرمایه گذاری باید بیشتر شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حال اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل در سرمایه گذاری هستیم، تصریح کرد: دولت به سمت طراحی مشوق ها و تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

علیشیری با بیان اینکه شتاب سرمایه گذاری در مازندران ملموس است، افزود: پیش بینی می شود مازندران در چند سال آتی در صدر استان های فعال در حوزه سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه شرایط سرمایه گذاری و نوع نگاه مدیران اقتصادی کشور به مقوله سرمایه گذاری مثبت است، افزود: باید قوانین برای سرمایه گذاری در زنجیره تولید استان جای گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدیران استانی در مازندران نباید دغدغه ارائه زمین به سرمایه گذار را داشته باشند، گفت: با تدوین بسته مشوق های سرمایه گذاری می توان بسیاری از فرصت های بکر سرمایه گذاری در استان ها را تقویت کرد.