به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام احمد مبلغی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دیدار خود با محمد گورمز رئیس سازمان دیانت ترکیه خاطرنشان کرد: این طرح با رئیس دیانت ترکیه در آنکارا به بررسی گذاشته شد و قبلا نیز با نماینده وزارت اوقاف عمان بررسی شده بود و احتمال توافق بر آن جدی است هر چند انجام آن نیازمند به کار کارشناسی دقیق می⁯باشد.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اهمیت تدوین این موسوعه گفت: دایرة المعارف‌ها به عنوان مرجعی شناخته شده، مستمر و مهم، نقشی اساسی در استفاده‌های علمی دارند تا آنجا که بسیاری از تحقیقات و مطالعات علمی با توجه به محتوای دایرالمعارف‌ها، شکل، غنا و جهت می گیرند.



مبلغی اظهار داشت: جهان اسلام دارای مذاهب مختلف، وهر مذهب دارای دیدگاه‌های خاص در زمینه های فقهی و اصولی است، موسوعه مقارن می کوشد با ارایه و انعکاس آرای مذاهب، و ادله این آراء به مرجعی فعال در عرصه مطالعات اصولی بدل شود.



وی اظهار داشت: در زمینه فقه تا به حال دو موسوعه شکل گرفته اند که یکی موسوعه کویتیه است که به آرای شیعه نپرداخته است و دیگری موسوعه جمال عبدالناصر است که ضعیف پرداخته است. موسوعه جدید اولا در زمینه اصول است و دیگر این که تلاشی است برای پرداختن دقیق به آرای همه مذاهب؛ یعنی شیعه امامیه، اهل سنت، شیعه زیدیه و مذهب اباضیه، و حتی مذهب ظاهریه.



وی گفت: در صورت توفیق در این زمینه، می‌توان موسوعه ای را ارائه کرد که از جاذبه، اهمیت و اطمینان برای عالمان جهان اسلام برخوردار باشد.



مبلغی خاطرنشان کرد: هر کدام از مراکز سه گانه(مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان دیانت ترکیه و وزارت اوقاف عمان) نویسندگان مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و این سه با یکدیگر همکاری می کنند.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: سازمان دیانت ترکیه همچنین از ابعاد و اضلاع فعالیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اطلاع یافت و نسبت به کارهای پردامنه پژوهشی توسط این پژوهشگاه، ابراز خرسندی نمود و برای همکاری دوجانبه اعلام آمادگی کرد.



مبلغی خاطرنشان کرد: تشکیل نشست‌های علمی مشترک میان علمای دو کشور ایران و ترکیه از موارد همکاری بین این دو مرکز می‌باشد.

