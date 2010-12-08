به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احمد مبلغی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دیدار خود با محمد گورمز رئیس سازمان دیانت ترکیه خاطرنشان کرد: این طرح با رئیس دیانت ترکیه در آنکارا به بررسی گذاشته شد و قبلا نیز با نماینده وزارت اوقاف عمان بررسی شده بود و احتمال توافق بر آن جدی است هر چند انجام آن نیازمند به کار کارشناسی دقیق میباشد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اهمیت تدوین این موسوعه گفت: دایرة المعارفها به عنوان مرجعی شناخته شده، مستمر و مهم، نقشی اساسی در استفادههای علمی دارند تا آنجا که بسیاری از تحقیقات و مطالعات علمی با توجه به محتوای دایرالمعارفها، شکل، غنا و جهت می گیرند.
مبلغی اظهار داشت: جهان اسلام دارای مذاهب مختلف، وهر مذهب دارای دیدگاههای خاص در زمینه های فقهی و اصولی است، موسوعه مقارن می کوشد با ارایه و انعکاس آرای مذاهب، و ادله این آراء به مرجعی فعال در عرصه مطالعات اصولی بدل شود.
وی اظهار داشت: در زمینه فقه تا به حال دو موسوعه شکل گرفته اند که یکی موسوعه کویتیه است که به آرای شیعه نپرداخته است و دیگری موسوعه جمال عبدالناصر است که ضعیف پرداخته است. موسوعه جدید اولا در زمینه اصول است و دیگر این که تلاشی است برای پرداختن دقیق به آرای همه مذاهب؛ یعنی شیعه امامیه، اهل سنت، شیعه زیدیه و مذهب اباضیه، و حتی مذهب ظاهریه.
وی گفت: در صورت توفیق در این زمینه، میتوان موسوعه ای را ارائه کرد که از جاذبه، اهمیت و اطمینان برای عالمان جهان اسلام برخوردار باشد.
مبلغی خاطرنشان کرد: هر کدام از مراکز سه گانه(مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان دیانت ترکیه و وزارت اوقاف عمان) نویسندگان مورد نظر خود را انتخاب میکنند و این سه با یکدیگر همکاری می کنند.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: سازمان دیانت ترکیه همچنین از ابعاد و اضلاع فعالیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اطلاع یافت و نسبت به کارهای پردامنه پژوهشی توسط این پژوهشگاه، ابراز خرسندی نمود و برای همکاری دوجانبه اعلام آمادگی کرد.
مبلغی خاطرنشان کرد: تشکیل نشستهای علمی مشترک میان علمای دو کشور ایران و ترکیه از موارد همکاری بین این دو مرکز میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: در چارچوب ضرورت ایجاد و توسعه فعالیتهای نهادی در جهان اسلام، پیشنهادی مطرح است که سه نهاد مجمع تقریب، وزارت اوقاف عمان و سازمان دیانت ترکیه اقدام به تهیه و تدوین موسوعه اصولی مقارن کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احمد مبلغی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دیدار خود با محمد گورمز رئیس سازمان دیانت ترکیه خاطرنشان کرد: این طرح با رئیس دیانت ترکیه در آنکارا به بررسی گذاشته شد و قبلا نیز با نماینده وزارت اوقاف عمان بررسی شده بود و احتمال توافق بر آن جدی است هر چند انجام آن نیازمند به کار کارشناسی دقیق میباشد.
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