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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

روزانه 448 تن خوراک دام و طیور در خراسان جنوبی تولید می‌ شود

روزانه 448 تن خوراک دام و طیور در خراسان جنوبی تولید می‌ شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از فعالیت 9 واحد کارخانه خوراک دام و طیور در استان خبر داد و گفت: روزانه 448 تن خوراک دام در این کارخانجات تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی عصر چهارشنبه در بازدید از کارخانجات خوراک دام و طیور استان اظهار داشت: فعالیت این کارخانجات علاوه بر افزایش تولیدات دامی سبب می ‌شود تا محصولات تولیدی دام و طیور با کیفیت مطلوب ‌تری باشد.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم توجه خوبی به صنعت دامی و دامپزشکی کشور شد، تاکید کرد: رشد واحدهای دامی و مجوزهای دامپزشکی نشان ‌دهنده این موضوع است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: کارخانجات خوراک دام و طیور نقش به سزایی در افزایش راندمان تولیدات دامی دارند و توجه مسئولان برای حل مشکلات احتمالی آنان باید بیشتر باشد.

رضایی با بیان اینکه نظارت بهداشتی بر عملکرد این کارخانجات از وظایف سازمان دامپزشکی است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری و در پی بازدیدهای بهداشتی انجام شده توسط کارشناسان دامپزشکی و پس از اخذ 69 مورد نمونه‌ گیری از محصولات اولیه و نهایی کارخانجات، آزمایشات میکروبی و قارچی بر روی نمونه‌ ها صورت گرفته است.

وی با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی در کارخانجات تولید محصولات دامی افزود: این کارخانجات با تهیه مواد اولیه خوراک دام و طیور نظیر جو، ذرت و سویا و ترکیب آنها بر اساس فرمولاسیون خاص بر حسب نوع دام و طیور به صورت پودر، پلیت، کرامبل و مش خوراک دام و طیور تولید می‌ کنند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از واگذاری برخی از وظایف دامپزشکی به بخش خصوصی خبر داد و بیان داشت: خراسان جنوبی در این امر در کشور پیشتاز است.

رضایی با اشاره به انواع مختلف بیماری‌ها مشترک بین انسان و دام اظهار داشت: شهروندان از خرید فرآورده‌های گوشتی و لبنی فاقد علامت بهداشتی خودداری کنند.

کد مطلب 1207059

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