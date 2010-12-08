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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

قاضی زاده:

بوشهر تا پایان امسال صاحب روزنامه می شود

بوشهر تا پایان امسال صاحب روزنامه می شود

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استان بوشهر تا پایان سال جاری به جرگه 26 استان صاحب روزنامه کشور می پیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید احسان قاضی زاده عصرچهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان بوشهر گفت: در حال حاضر از 23تقاضای صدور مجوز روزنامه، هفته نامه ، ماهنامه و فصل نامه استان بوشهر دو تقاضا مربوط به روزنامه است.

وی در خصوص نام این روزنامه ها گفت: "بوشهر امروز " و " میثاق جنوب" دو عنوانی است که برای این دو روزنامه انتخاب شده است که امسال مجوز حداقل یکی را اعطا خواهیم کرد.

قاضی زاده اضافه کرد: در بررسی های بعمل از افراد متقاضی توانمندی مالی و فعالیت تخصصی روزنامه نگاری از مهمترین فاکتورهای اعطای مجوز روزنامه خواهد بود.

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این وزراتخانه هدفش افزایش ظریب مطبوعات در استانهای کشور است.

قاضی زاده با بیان این که به دنبل ساماندهی سایت ها و پایگاههای خبر هستیم، گفت: فعالیت پایگاههای خبری باید قانون مند شود و همانند مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند.

وی با اشاره به ینکه تعریف درستی از خبرنگار در کشور نشده است، گفت: به دنبال ایجاد معیارهای تحصیلی، آموزشی و حتی حداقل سن برای خبرنگاران هستیم.

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرنگاری یک شغل مقدس است و از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار است و باید قداست آن حفظ شود.

کد مطلب 1207060

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