بوشهر تا پایان امسال صاحب روزنامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید احسان قاضی زاده عصرچهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان بوشهر گفت: در حال حاضر از 23تقاضای صدور مجوز روزنامه، هفته نامه ، ماهنامه و فصل نامه استان بوشهر دو تقاضا مربوط به روزنامه است.

وی در خصوص نام این روزنامه ها گفت: "بوشهر امروز " و " میثاق جنوب" دو عنوانی است که برای این دو روزنامه انتخاب شده است که امسال مجوز حداقل یکی را اعطا خواهیم کرد.

قاضی زاده اضافه کرد: در بررسی های بعمل از افراد متقاضی توانمندی مالی و فعالیت تخصصی روزنامه نگاری از مهمترین فاکتورهای اعطای مجوز روزنامه خواهد بود.

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این وزراتخانه هدفش افزایش ظریب مطبوعات در استانهای کشور است.

قاضی زاده با بیان این که به دنبل ساماندهی سایت ها و پایگاههای خبر هستیم، گفت: فعالیت پایگاههای خبری باید قانون مند شود و همانند مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند.

وی با اشاره به ینکه تعریف درستی از خبرنگار در کشور نشده است، گفت: به دنبال ایجاد معیارهای تحصیلی، آموزشی و حتی حداقل سن برای خبرنگاران هستیم.

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرنگاری یک شغل مقدس است و از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار است و باید قداست آن حفظ شود.