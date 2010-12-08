مصرف بنزین سوپر در البرز 9 درصد افزایش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این مدت چهار میلیون 151 هزار لیتر بنزین سوپر در منطقه البرز به مصرف رسید.



وی خاطرنشان کرد:‌ افزایش تعداد خودروهای بنزین سوپر سوز و دسترسی آسان آن در جایگاههای عرضه استان از عوامل این افزایش بوده است.



شکوری اضافه کرد:‌ در این مدت 61 میلیون و 41 لیتر بنزین معمولی نیز در این منطقه به مصرف رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 5.1 درصد را نشان می دهد.



وی گفت:‌ ‌کاهش سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از 100 لیتر به 60 لیتر و افزایش مصرف گاز (CNG) از دلایل روند نزولی مصرف بنزین معمولی در این منطقه بوده است.



این مسئول افزود:‌ همچنین در آبان ماه سال جاری 10 میلیون و 500 هزار لیتر نفت سفید در منطقه البرز مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 31.9 درصدی را نشان می دهد.



وی خاطرنشان کرد:‌ در این مدت حدود 47 میلیون و 943 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه به مصرف رسید که نسب به مدت مشابه سال گذشته 0.7درصد کاهش یافته است.



حسینی یادآور شد:‌ در همین مدت 21 میلیون و 266 هزار لیتر نفت گاز نیز در منطقه البرز به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 50.7 درصدی را نشان می دهد.



وی گفت:‌ میزان مصرف نفت کوره در ماه گذشته در این منطقه 14 میلیون و 466 هزار لیتر بود که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل 2.9 درصد افزایش یافته است.



حسینی افزود:‌ در همین مدت 46 میلیون و شش هزار و 571 هزار لیتر نفت کوره در منطقه البرز به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه 0.5درصد کاهش داشته است.



وی خاطرنشان کرد:‌ در آبان ماه امسال پنج میلیون و 334 هزار تن گاز مایع در منطقه البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4.6 درصد افزایش یافته است.