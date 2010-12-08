  1. استانها
  2. البرز
۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

مصرف بنزین سوپر در البرز 9 درصد افزایش یافت

مصرف بنزین سوپر در البرز 9 درصد افزایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز گفت: مصرف بنزین سوپر طی آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این منطقه 9.6در صد افزایش یافت.

 ابراهیم  شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این مدت چهار میلیون 151 هزار لیتر بنزین سوپر در منطقه البرز به مصرف رسید.

وی خاطرنشان کرد:‌ افزایش تعداد خودروهای بنزین سوپر سوز و دسترسی آسان آن در جایگاههای عرضه استان از عوامل این افزایش بوده است.

شکوری اضافه کرد:‌ در این مدت 61 میلیون و 41 لیتر بنزین معمولی نیز در این منطقه به مصرف رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 5.1 درصد را نشان می دهد.

وی  گفت:‌ ‌کاهش سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از 100 لیتر به 60 لیتر و افزایش مصرف گاز (CNG) از دلایل روند نزولی مصرف بنزین معمولی در این منطقه بوده است.

این مسئول افزود:‌ همچنین در آبان ماه سال جاری 10 میلیون و 500 هزار لیتر نفت سفید در منطقه البرز مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 31.9 درصدی را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد:‌ در این مدت حدود 47 میلیون و 943 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه به مصرف رسید که نسب به مدت مشابه سال گذشته 0.7درصد کاهش یافته است.

حسینی یادآور شد:‌ در همین مدت 21 میلیون و 266 هزار لیتر نفت گاز نیز در منطقه البرز به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 50.7 درصدی را نشان می دهد.

وی گفت:‌ میزان مصرف نفت کوره در ماه گذشته در این منطقه 14 میلیون و 466 هزار لیتر بود که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل 2.9 درصد افزایش یافته است.

حسینی افزود:‌ در همین مدت 46 میلیون و شش هزار و 571 هزار لیتر نفت کوره در منطقه البرز به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه 0.5درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد:‌ در آبان ماه امسال پنج میلیون و 334 هزار تن گاز مایع در منطقه البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4.6 درصد افزایش یافته است. 
کد مطلب 1207062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها